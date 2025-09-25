Закон для собак: какие запреты хотят ввести для владельцев домашних животных

В России на очереди обсуждение нового законопроекта, который может запретить владельцам собак заходить с ними в магазины, кафе, аптеки и некоторые другие общественные места.
Что именно планируют и какие аргументы за и против.
Кого коснется запрет?
Законопроект, который разработали в Госдуме, предлагает:
-
запретить вход с собаками в магазины, кафе, медицинские и образовательные учреждения, а также культурные заведения;
-
оставить исключение только для собак-поводырей, которые помогают людям с ограниченными возможностями;
-
ограничить количество домашних животных в одной квартире в зависимости от возможности владельца обеспечить нормальные условия питомцам;
-
обязать владельцев убирать за своими животными в местах общего пользования в домах;
-
разрешить перевозить собак в общественном транспорте только на коротком поводке, в наморднике или в специальных контейнерах;
-
запретить выгуливать собак детям до 16 лет и пьяным;
-
увеличить штрафы за неправильное содержание и нарушение правил выгула.
Почему вводят запрет?
Депутаты объясняют такие меры заботой о безопасности граждан и санитарии, пишет РБК.
По словам председателя думского комитета Нины Останиной, законопроект направлен на защиту людей от нападений животных и на улучшение санитарных норм в местах общего пользования.
В последнее время участились инциденты с агрессивными животными, а также жалобы на загрязнение территорий собачьими отходами.
Запрет на пляжах
Кроме того, с 1 сентября 2025 года действует отдельное правило, которое запрещает приводить домашних животных на официальные пляжи России.
Правила утверждены приказом МЧС. Исключение сделано только для собак-поводырей, пишет РГ.
Контроль за выполнением этих правил осуществляют должностные лица, которые могут выписывать предупреждения и фиксировать нарушения.
За выгул животных в неположенных местах предусмотрены штрафы до 3 тысяч рублей по административной статье КоАП РФ.
Противники инициативы
Однако не все поддерживают такой жесткий подход. В Госдуме заявляют, что вводить запрет на посещение общественных мест с животными пока рано.
По данным, сегодня уже 57% российских семей имеют домашних питомцев, и многие кафе, гостиницы и магазины сами создают условия, чтобы гости могли прийти с питомцами, сообщает Газета.ру.
Сейчас такие решения оставлены на усмотрение бизнеса: если магазин или кафе считает, что для них выгодно допускать собачников, они вешают соответствующие таблички.
Что дальше?
Пока законопроект только обсуждают, но россиянам стоит готовиться к возможным новым правилам — как для безопасности, так и для того, чтобы не нарушать закон.
Вопрос остается открытым: как найти баланс между правами владельцев животных и интересами общества. Очевидно, решение найдется только после обсуждений и учета мнений разных сторон.