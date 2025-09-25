Закон для собак: какие запреты хотят ввести для владельцев домашних животных

В России большой процент россиян, у которых есть домашние животные, поэтому многие запреты доставляют им неудобства.

В России на очереди обсуждение нового законопроекта, который может запретить владельцам собак заходить с ними в магазины, кафе, аптеки и некоторые другие общественные места.

Что именно планируют и какие аргументы за и против.

Кого коснется запрет?

Законопроект, который разработали в Госдуме, предлагает:

запретить вход с собаками в магазины, кафе, медицинские и образовательные учреждения, а также культурные заведения;

оставить исключение только для собак-поводырей, которые помогают людям с ограниченными возможностями;

ограничить количество домашних животных в одной квартире в зависимости от возможности владельца обеспечить нормальные условия питомцам;

обязать владельцев убирать за своими животными в местах общего пользования в домах;

разрешить перевозить собак в общественном транспорте только на коротком поводке, в наморднике или в специальных контейнерах;

запретить выгуливать собак детям до 16 лет и пьяным;

увеличить штрафы за неправильное содержание и нарушение правил выгула.

Почему вводят запрет?

Депутаты объясняют такие меры заботой о безопасности граждан и санитарии, пишет РБК.

По словам председателя думского комитета Нины Останиной, законопроект направлен на защиту людей от нападений животных и на улучшение санитарных норм в местах общего пользования.

В последнее время участились инциденты с агрессивными животными, а также жалобы на загрязнение территорий собачьими отходами.

Запрет на пляжах

Кроме того, с 1 сентября 2025 года действует отдельное правило, которое запрещает приводить домашних животных на официальные пляжи России.

Правила утверждены приказом МЧС. Исключение сделано только для собак-поводырей, пишет РГ.

Контроль за выполнением этих правил осуществляют должностные лица, которые могут выписывать предупреждения и фиксировать нарушения.

За выгул животных в неположенных местах предусмотрены штрафы до 3 тысяч рублей по административной статье КоАП РФ.

Противники инициативы

Однако не все поддерживают такой жесткий подход. В Госдуме заявляют, что вводить запрет на посещение общественных мест с животными пока рано.

По данным, сегодня уже 57% российских семей имеют домашних питомцев, и многие кафе, гостиницы и магазины сами создают условия, чтобы гости могли прийти с питомцами, сообщает Газета.ру.

Сейчас такие решения оставлены на усмотрение бизнеса: если магазин или кафе считает, что для них выгодно допускать собачников, они вешают соответствующие таблички.

Что дальше?

Пока законопроект только обсуждают, но россиянам стоит готовиться к возможным новым правилам — как для безопасности, так и для того, чтобы не нарушать закон.

Вопрос остается открытым: как найти баланс между правами владельцев животных и интересами общества. Очевидно, решение найдется только после обсуждений и учета мнений разных сторон.