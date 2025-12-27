Городовой / Город / Новая линия метро в Петербурге: двери распахнулись — и это лишь первые станции
Новая линия метро в Петербурге: двери распахнулись — и это лишь первые станции

Опубликовано: 27 декабря 2025 12:39
В Санкт-Петербурге начал работу первый участок новой линии метро, включающий станции «Юго-Западная» и «Путиловская» с пересадкой на другие направления.

В Санкт-Петербурге начал работать первый участок новой Красносельско-Калининской линии метро. Для пассажиров теперь функционируют станции «Юго-Западная», «Путиловская», а также появилась удобная пересадка на «Кировский завод» Кировско-Выборгской линии. Этот этап стал заметным шагом в развитии подземного транспорта города.

Станция «Юго-Западная» открылась первой в Красносельском районе, где проживает свыше 440 тысяч жителей. Она размещена на глубине 55 метров, что обеспечивает большой запас по обслуживанию пассажиропотока. Пропускная способность линии составляет до 221 тысячи человек в день.

На станции «Юго-Западная» обустроено двадцать турникетов и четыре эскалатора. Основные площади внутри вестибюля предназначены для нужд метрополитена. В отделке использованы отечественные материалы: стены украшены светлым мрамором, освещение потолка выполнено в форме расходящихся лучей, а в зоне наклонного хода установлено стеклянное панно размерами свыше 45 квадратных метров, посвящённое природе северных регионов.

«Путиловская» находится на улице Васи Алексеева. Здесь действует по восемь турникетов для каждого направления и четыре эскалатора, а фасад и интерьеры декорированы сочетанием гранита, натурального камня и панелей из стеклофибробетона охристых оттенков. Выделяется авторское панно, символизирующее историю крупного завода и развитие промышленности города.

На обеих новых станциях смонтированы автоматические двери по 32 штуки на каждой платформе, что существенно повышает безопасность движения. В процессе строительства были завершены проходческие работы на протяжении более 10 тысяч метров и уложены все необходимые рельсы. Движение пассажиров обеспечивают современные поезда типа «Балтиец».

Открытие этих станций улучшило транспортную доступность юго-западных районов Санкт-Петербурга, позволив жителям быстрее и удобнее добираться до нужных частей города. Введение новой линии — важный этап для городской инфраструктуры. Руководство города сообщает о дальнейших планах развития метрополитена.

  • Свыше 440 тысяч жителей в Красносельском районе получили первую станцию метро;
  • 221 тысяча человек может воспользоваться новым участком ежедневно;
  • Построено свыше 10 километров тоннелей, установлены 64 автоматические двери на станциях.

Юлия Аликова
