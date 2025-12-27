Путь к зависимости начинается с «детского шампанского»: почему праздничный бокал опасен для малыша

Московский детский врач Исмаил Османов отмечает, что напиток, известный как «детское шампанское», не рекомендуется давать малышам младше трёх лет. Одна из причин связана с тем, что в этом возрасте пищеварительная система ребенка недостаточно сформирована и существует высокая вероятность появления аллергий. Османов обращает внимание, что возможно неблагоприятное влияние не только на физическое здоровье, но и на восприятие окружающего мира маленького ребенка.
Он объясняет, что в подобных напитках содержатся вода или сок, значительное количество сахара, вкусовые добавки, красители, стабилизаторы кислотности и вещества, препятствующие порче. Также туда входит углекислый газ, который может нарушать обмен сахаров, влиять на уровень глюкозы, создавать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и приводить к набору лишнего веса и риску развития кариеса. Вред определяется не только составом, но и тем, как часто и в каких объемах напиток употребляется ребенком.
Особое значение врач придает тому, какие ассоциации формируются у малышей, когда они употребляют такой напиток. Он указывает, что внешняя схожесть с напитками для взрослых может привести к появлению нежелательных стереотипов в раннем возрасте:
«Детское шампанское копирует атрибуты взрослого алкогольного продукта, формируя у ребенка раннюю и нездоровую ассоциацию», — подчеркивает Исмаил Османов.
Эксперт предлагает обращать внимание на более полезные заменители: домашние морсы и компоты из сезонных ягод, натуральные соки с добавлением чистой воды, а также смузи.
