Городовой / Город / Путь к зависимости начинается с «детского шампанского»: почему праздничный бокал опасен для малыша
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Путь к зависимости начинается с «детского шампанского»: почему праздничный бокал опасен для малыша

Опубликовано: 27 декабря 2025 12:18
Путь к зависимости начинается с «детского шампанского»: почему праздничный бокал опасен для малыша
Путь к зависимости начинается с «детского шампанского»: почему праздничный бокал опасен для малыша
Городовой ру

Московский педиатр объяснил, чем может быть опасен для детей выбор безалкогольных напитков, имитирующих взрослые алкогольные продукты.

Московский детский врач Исмаил Османов отмечает, что напиток, известный как «детское шампанское», не рекомендуется давать малышам младше трёх лет. Одна из причин связана с тем, что в этом возрасте пищеварительная система ребенка недостаточно сформирована и существует высокая вероятность появления аллергий. Османов обращает внимание, что возможно неблагоприятное влияние не только на физическое здоровье, но и на восприятие окружающего мира маленького ребенка.

Он объясняет, что в подобных напитках содержатся вода или сок, значительное количество сахара, вкусовые добавки, красители, стабилизаторы кислотности и вещества, препятствующие порче. Также туда входит углекислый газ, который может нарушать обмен сахаров, влиять на уровень глюкозы, создавать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и приводить к набору лишнего веса и риску развития кариеса. Вред определяется не только составом, но и тем, как часто и в каких объемах напиток употребляется ребенком.

Особое значение врач придает тому, какие ассоциации формируются у малышей, когда они употребляют такой напиток. Он указывает, что внешняя схожесть с напитками для взрослых может привести к появлению нежелательных стереотипов в раннем возрасте:

«Детское шампанское копирует атрибуты взрослого алкогольного продукта, формируя у ребенка раннюю и нездоровую ассоциацию», — подчеркивает Исмаил Османов.

Эксперт предлагает обращать внимание на более полезные заменители: домашние морсы и компоты из сезонных ягод, натуральные соки с добавлением чистой воды, а также смузи.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью