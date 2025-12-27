Городовой / Полезное / К 2026-му приготовиться: год станет потрясением для 3 знаков Зодиака
К 2026-му приготовиться: год станет потрясением для 3 знаков Зодиака

Опубликовано: 27 декабря 2025 12:21
Огненная Красная Лошадь
К 2026-му приготовиться: год станет потрясением для 3 знаков Зодиака
Фото: Городовой.ру

Лучше задобрить символ года заранее.

Наступающий 2026 год пройдёт под покровительством Огненной Лошади — символа энергии, скорости и неуёмной силы. Но там, где есть огонь и стремительный бег, всегда найдётся место для искр и опасных подножек.

Астрологи предупреждают: для трёх знаков Зодиака год может стать одним из самых сложных, полным испытаний, потерь и внутренних конфликтов. Им придётся проявить всё своё мужество, чтобы не сбиться с пути под копытами этого энергичного покровителя.

Первыми в «чёрном списке» Огненной Лошади оказываются Скорпионы. Их привычка «гореть на работе» и игнорировать потребности организма может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Лошадь требует от них не героизма, а мудрого баланса. Но главная опасность — в сфере финансов. Высок риск стать жертвой мошеннических схем или необдуманных вложений. Единственный спасательный круг — их знаменитая интуиция: прислушиваться к внутреннему голосу придётся на каждом шагу.

Львам, привыкшим быть в центре внимания и побеждать, год может преподнести горький урок скромности. Огненная Лошадь грозит им ощутимыми финансовыми потерями и вынужденной экономией — пояса придётся затянуть туже.

Но и это не всё: в личной жизни назревают серьёзные бури. Конфликты с партнёром могут достигнуть такого накала, что дело дойдёт до болезненного расставания. Гордость Львов будет сильно уязвлена.

Стрельцам, обычно полным оптимизма и жажды приключений, год принесёт неожиданные перемены, которые могут обернуться кризисом. Под ударом — карьера: возможно внезапное закрытие проекта, увольнение или вынужденный поиск нового места.

В личной жизни также не будет покоя — ссоры с близкими выбьют из колеи, и лишь поддержка верных друзей убережёт от глубокой депрессии. Год потребует от них не скорости, а выдержки.

Главный совет для всех троих — не бросаться в гонку с Лошадью, а выбрать стратегию осторожности, терпения и внимания к деталям. Только так можно пройти этот непростой год с минимальными потерями.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
