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Вкуснее, чем по-корейски: этот морковный салат сметут со стола в два счета

Вкуснее, чем по-корейски: этот морковный салат сметут со стола в два счета
Простой рецепт морковного салата

Готовится за пять минут.

Из моркови часто готовят салат в корейском стиле. Но есть еще один простой рецепт не менее аппетитного блюда. Помимо моркови для него нужны всего три продукта.

Ингредиенты:

  • морковь — 2–3 шт.,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • майонез — 50 г,
  • соль — щепотка.

Морковь и чеснок мелко натрите. Смешайте оба компонента в глубокой миске, добавьте майонез и тщательно перемешайте содержимое. При необходимости посолите блюдо, а после зовите гостей и домочадцев к столу, советует портал 1000 menu. Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
31 декабря 2023 09:15
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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