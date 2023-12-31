Вкуснее, чем по-корейски: этот морковный салат сметут со стола в два счета

Из моркови часто готовят салат в корейском стиле. Но есть еще один простой рецепт не менее аппетитного блюда. Помимо моркови для него нужны всего три продукта.

Ингредиенты:

морковь — 2–3 шт.,

чеснок — 2 зубчика,

майонез — 50 г,

соль — щепотка.

Морковь и чеснок мелко натрите. Смешайте оба компонента в глубокой миске, добавьте майонез и тщательно перемешайте содержимое. При необходимости посолите блюдо, а после зовите гостей и домочадцев к столу, советует портал 1000 menu. Приятного аппетита!

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