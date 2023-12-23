Вкуснее, чем просто с лимоном: этот чай при простуде быстро поставит на ноги

При простуде многие предпочитают пить чай с лимоном и медом. Но напиток можно сделать еще вкуснее и полезнее. В этом помогут клюква и мята.

Вам понадобятся:

чай — 4 ч. л.,

клюква — 150 г,

сахар — 2 ч. л.,

мята — 40 г,

вода — 500 мл.

В чайник всыпьте заварку и добавьте листья мяты. Залейте содержимое горячей водой. Через пять минут добавьте перетертую с сахаром клюкву. Размешайте напиток и перелейте в чашки, советует портал Organic Woman. Такой состав способствует борьбе с простудными заболеваниями.

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