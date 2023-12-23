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Вкуснее, чем просто с лимоном: этот чай при простуде быстро поставит на ноги

Вкуснее, чем просто с лимоном: этот чай при простуде быстро поставит на ноги
Рецепт ароматного чая

Нужны два продукта.

При простуде многие предпочитают пить чай с лимоном и медом. Но напиток можно сделать еще вкуснее и полезнее. В этом помогут клюква и мята.

Вам понадобятся:

  • чай — 4 ч. л.,
  • клюква — 150 г,
  • сахар — 2 ч. л.,
  • мята — 40 г,
  • вода — 500 мл.

В чайник всыпьте заварку и добавьте листья мяты. Залейте содержимое горячей водой. Через пять минут добавьте перетертую с сахаром клюкву. Размешайте напиток и перелейте в чашки, советует портал Organic Woman. Такой состав способствует борьбе с простудными заболеваниями.

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
23 декабря 2023 11:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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