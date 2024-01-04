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Вкуснее, чем в пекарне: эти яблочные слойки к чаю готовятся за 15 минут

Вкуснее, чем в пекарне: эти яблочные слойки к чаю готовятся за 15 минут
Простой рецепт домашних слоек к чаю

Помимо фруктов, нужны еще три продукта.

Приготовить сочные фруктовые слойки проще, чем кажется. Для этого нужны лишь пачка слоеного теста, масло и пара яблок. Выпечка получится не хуже, чем в булочной у дома.

Вам понадобятся:

  • слоеное тесто — 200 г,
  • яблоки — 3 шт.,
  • сливочное масло — 20 г,
  • сахар — по вкусу.

Яблоки нарежьте тонкими дольками. Тесто раскатайте в пласт и стаканом вырежьте из него круги. На каждый кружок выложите несколько яблочных ломтиков. Присыпьте слойки сахаром, а сверху положите по маленькому кусочку масла.

Противень застелите пергаментом и смажьте его растительным маслом. Выложите на него слойки и отправьте в духовку на 15 минут при 190°C, советует Дзен-канал «Вкусные лайфхаки Флоры».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
4 января 2024 10:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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