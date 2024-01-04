Вкуснее, чем в пекарне: эти яблочные слойки к чаю готовятся за 15 минут

Приготовить сочные фруктовые слойки проще, чем кажется. Для этого нужны лишь пачка слоеного теста, масло и пара яблок. Выпечка получится не хуже, чем в булочной у дома.

Вам понадобятся:

слоеное тесто — 200 г,

яблоки — 3 шт.,

сливочное масло — 20 г,

сахар — по вкусу.

Яблоки нарежьте тонкими дольками. Тесто раскатайте в пласт и стаканом вырежьте из него круги. На каждый кружок выложите несколько яблочных ломтиков. Присыпьте слойки сахаром, а сверху положите по маленькому кусочку масла.

Противень застелите пергаментом и смажьте его растительным маслом. Выложите на него слойки и отправьте в духовку на 15 минут при 190°C, советует Дзен-канал «Вкусные лайфхаки Флоры».

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