Вкуснейший мясной рулет приготовите без духовки: не стыдно подать на праздничный стол

Вкуснейший мясной рулет приготовите без духовки: такого сочного мяса вы еще не ели

Современные духовые шкафы сегодня есть не на каждой кухне. Но это не повод отказываться от вкусных блюд. Мясной рулет можно приготовить и на обычной сковородке. Благодаря одной хитрости он получается особенно сочным.

Вам потребуются:

свиной фарш — 700 г,

лук — 200 г,

яйца — 1 шт.,

вареные яйца — 8 шт.,

панировочные сухари — 2 ст. л.,

соль — по вкусу,

перец — по вкусу,

сладкая паприка — 1/4 ч. л.,

карри — 1/4 ч. л.,

сухие травы — 1/4 ч. л.,

сухой чеснок — 1/4 ч. л.,

растительное масло для смазывания.

Пропустите лук через мясорубку или измельчите блендером. Добавьте его в фарш вместе с панировочными сухарями и сырым яйцом. Всыпьте туда же соль и перец по вкусу и хорошенько вымесите мясо. Оставьте на 10 минут.

Теперь подготовьте начинку. Снимите скорлупу с вареных яиц и обрежьте у них кончики с двух сторон.

Кроме этого, для рулета вам потребуется бумага для выпечки с силиконовой пропиткой. Отделите два куска шириной 40 сантиметров, отступите от края пергамента по семь или восемь сантиметров и оставьте их сухими. Остальную площадь смажьте маслом и обильно посыпьте специями.

Осталось выложить фарш на каждый лист подготовленной бумаги. Делайте слой шириной в один сантиметр, а сверху плотно выкладывайте яйца. После этого заворачивайте все в рулет, а бумагу по краям закрутите, как конфетный фантик.

Покатайте рулеты по столу, чтобы заполнить пустоты внутри. Жарьте их на сухой сковороде на среднем огне примерно 15 минут. Не забывайте переворачивать, чтобы блюдо равномерно приготовилось, пишет автор Дзен-канала «Розовый баклажан».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru