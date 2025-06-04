Царские капризы или отравленная щедрость: почему Николай II не жаловал русские деликатесы

Вопреки расхожему мнению, последний русский царь Николай II не был капризным гурманом. Конечно, царские угощения на официальных банкетах были роскошными, но повседневная еда императора была довольно скромной.

Николай II следил за своим весом — регулярно взвешивался и никогда не переедал.

Однако самая интересная из гастрономических привычек Николая II заключалась в том, что он на дух не переносил деликатесы, которые что тогда, что в наше время считались «исконно русскими»: соленую красную рыбу, типа семги, и икру всех видов.

Тайна царской нелюбви: что послужило причиной избирательности Николая II?

Но что же послужило причиной такой избирательности царя? Капитан царской яхты «Штандарт» Николай Саблин коснулся этого вопроса в своих мемуарах.

По его словам, когда цесаревич Николай возвращался из длительного путешествия на Восток в 1890-1891 годах, то в каждом городке и даже буквально на каждой железнодорожной станции его встречали депутации и предлагали хлеб-соль. И повсюду угощали только этой рыбой и икрой.

Соль и жара: как подданные «накормили» царя до отвращения

А так как стояла невыносимая жара, то государю хотелось пить, и при такой жаре ему предлагали только соленые вещи. С тех пор государь в рот не брал этих закусок.

Как пишет «Культур-трегер», мало того, что отказаться от этого неуместного в жаркое время угощения было просто неприлично, так еще у будущего царя в этот период была не зажившая рана на затылке (после покушения в Японском городе Оцу).

Дискомфорт и рана: гастрономические привычки, измененные по воле народа

Не вызывает сомнений, что рана вместе с постоянной соленой едой причиняла цесаревичу Николаю дополнительный дискомфорт. Вот так, даже гастрономические привычки царей могут меняться по воле подданных, вручающих им однотипные подарки из самых лучших побуждений.

Эта история — наглядный пример того, как даже самые искренние намерения могут привести к неожиданным последствиям. Царь, уставший от постоянной соли и жары, просто возненавидел икру и соленую рыбу — деликатесы, которые ассоциировались у него с дискомфортом и вынужденным соблюдением этикета.