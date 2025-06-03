«Золотая клетка»: почему петербуржцы и туристы все чаще критикуют Петергоф

Казалось бы, Петергоф — это один из самых известных и посещаемых музеев Петербурга, с его восхитительными фонтанами, роскошными дворцами и живописными парками.
Однако, несмотря на все свои достоинства, Петергоф далеко не всегда оправдывает ожидания туристов и петербуржцев.
Все чаще можно услышать отзывы о разочаровании и недовольстве, в
ызванных не самой красотой, а организацией посещения. Главные причины разочарования — очереди, экскурсии и цены.
Дорогое удовольствие: космические цены на мороженое и платный вход к достопримечательностям
Многие жалуются на высокие цены в Петергофе. Вот лишь некоторые примеры из отзывов туристов: «цены на мороженое космическое. 3 рожка — 10000 рублей.
Продавец умолчал о платных добавках», «Заплати за вход на территорию парка, потом заплати за подход к достопримечательностям уже внутри территории.
Стоимость везде почти такая же, как за вход. Очень много огороженных мест, куда требуется повторная оплата». Получается, что посещение Петергофа – это не просто покупка входного билета, а целый комплекс расходов, которые могут значительно ударить по карману туриста.
Организация «хромает»: очереди в кассы и приоритет для экскурсионных групп
Организация посещения Петергофа также вызывает много нареканий.
«Сам Петергоф изумительный, великолепный, шедевр!! А вот организация хромает. Огромные очереди, разные кассы — касса для входа в парк, касса на «Грот большого каскада», во дворец…. больше времени уходит на покупку билетов в огромных очередях, но это не все — такие же очереди на входах — стоишь пол часа, уже вот твоя очередь и тут приходит экскурсионная группа и их безусловно пускают вперед тебя. Без экскурсии ты никто!»
«Приехали полюбоваться красотами, все платно и везде свои кассы. Сначала стоишь на кассе, чтоб купить входной билет. Но там работает много касс. А потом стоишь на кассах, чтоб купить билеты в музеи».
Очереди в кассы, на входы в музеи, в туалеты — все это отнимает много времени и сил, отравляя впечатление от посещения.
Нудные экскурсоводы и фастфуд: как испортить впечатление от красоты?
Отдельная тема — экскурсии. Многие жалуются на то, что экскурсоводы скучно преподносят информацию.
«Как много зависит от человека — экскурсовода. И если экскурсовод равнодушен, безучастен, нуден, то никакого праздника вы не получите и останетесь без заряда эмоций и красоты Петергофа! Именно такой оказался в рядах Петергофа, что меня очень удивило. Из 17 человек группы выдержало эту нудноту только двое!»
Питание также оставляет желать лучшего.
«В туалетах километровые очереди! Бедные родители с маленькими детьми — питание только фаст фуд и также километровые очереди! Зашли в единственный ресторан (отстояли 20 минут в очереди) — цены в 3-4 раза выше чем в городе (как в аэропортах — деваться некуда, кушать хочется, заплатишь любые деньги)».
Баланс между ценой и качеством: как сделать Петергоф привлекательным для всех?
Справедливости ради стоит отметить, что содержание такого музея, как Петергоф, требует значительных затрат. Кроме того, в том же Петергофе есть бесплатные локации и скидки на билеты.
|Объект
|Цена для детей 7–14 лет (руб.)
|Цена для учащихся 14–18 лет (руб.)
|Цена для граждан РФ, РБ, ЕАЭС (руб.)
|Цена для иностранных граждан (руб.)
|Примечания
|Парки
|Нижний парк
|100
|550
|750
|1500
|Вход платный в летний период
|Верхний сад
|бесплатно
|бесплатно
|бесплатно
|бесплатно
|Вход свободный
|Парк Александрия
|50
|200
|350
|700
|Парк Ораниенбаум
|50
|200
|450
|900
|Музеи (на территории парков)
|Для посещения музеев нужен билет в парк
|Большой Петергофский дворец
|200
|550
|750
|2000
|Музей «Особая кладовая»
|150
|350
|400
|800
|Музей «Церковный корпус»
|100
|300
|350
|600
|Музей «Банный корпус»
|150
|350
|400
|800
|Павильон «Эрмитаж»
|150
|350
|400
|800
|Дворец «Марли»
|150
|350
|400
|800
|Гроты Большого каскада
|150
|400
|500
|1000
|Вольеры
|50
|300
|300
|300
|Музей фонтанного дела
|50
|250
|300
|600
|Музей «Императорские яхты»
|50
|250
|300
|600
|Музей «Екатерининский корпус»
|150
|350
|400
|800
|Царицын и Ольгин павильоны
|200
|550
|750
|2000
|Фермерский дворец в Александрийском парке
|150
|350
|400
|800
|Дворец «Коттедж»
|150
|350
|400
|800
|Музей «Дворцовая телеграфная станция»
|50
|250
|300
|600
|Музей «Фельдъегерский домик»
|50
|250
|300
|600
|Готическая капелла
|50
|250
|300
|600
|Большой Меншиковский дворец
|150
|550
|750
|1500
|Картинный дом
|100
|300
|350
|600
|Дворец Петра III
|100
|300
|350
|600
|Павильон Катальной горки
|150
|350
|400
|800
|Музей-спектакль «Дом игральных карт»
|100
|300
|350
|600
|Вне парков
|Проект «Государевы потехи»
|100
|300
|350
|600
|Вне парков
|Музей семьи Бенуа
|50
|250
|300
|600
|Вне парков
|Музей коллекционеров
|50
|250
|300
|600
|Вне парков
Особенности и льготы
- Бесплатный вход для детей до 7 лет, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и других льготных категорий.
- Для посещения музеев на территории парков необходимо покупать билет в соответствующий парк.
- Владельцы «Пушкинской карты» (18–22 года) имеют льготный билет по цене 750 рублей.
- Иностранные граждане оплачивают полную стоимость билетов.
- В зимний период вход в парки бесплатный, музеи могут работать по отдельному расписанию.
Возможно, чтобы привлечь больше туристов и оставить у них положительные впечатления, необходимо улучшать организацию посещения, снижать цены на еду и напитки, а также повышать квалификацию экскурсоводов.
Только тогда Петергоф сможет полностью раскрыть свой потенциал и стать по-настоящему любимым местом для всех.