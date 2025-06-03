«Золотая клетка»: почему петербуржцы и туристы все чаще критикуют Петергоф

Казалось бы, Петергоф — это один из самых известных и посещаемых музеев Петербурга, с его восхитительными фонтанами, роскошными дворцами и живописными парками.

Однако, несмотря на все свои достоинства, Петергоф далеко не всегда оправдывает ожидания туристов и петербуржцев.

Все чаще можно услышать отзывы о разочаровании и недовольстве, в

ызванных не самой красотой, а организацией посещения. Главные причины разочарования — очереди, экскурсии и цены.

Дорогое удовольствие: космические цены на мороженое и платный вход к достопримечательностям

Многие жалуются на высокие цены в Петергофе. Вот лишь некоторые примеры из отзывов туристов: «цены на мороженое космическое. 3 рожка — 10000 рублей.

Продавец умолчал о платных добавках», «Заплати за вход на территорию парка, потом заплати за подход к достопримечательностям уже внутри территории.

Стоимость везде почти такая же, как за вход. Очень много огороженных мест, куда требуется повторная оплата». Получается, что посещение Петергофа – это не просто покупка входного билета, а целый комплекс расходов, которые могут значительно ударить по карману туриста.

Организация «хромает»: очереди в кассы и приоритет для экскурсионных групп

Организация посещения Петергофа также вызывает много нареканий.

«Сам Петергоф изумительный, великолепный, шедевр!! А вот организация хромает. Огромные очереди, разные кассы — касса для входа в парк, касса на «Грот большого каскада», во дворец…. больше времени уходит на покупку билетов в огромных очередях, но это не все — такие же очереди на входах — стоишь пол часа, уже вот твоя очередь и тут приходит экскурсионная группа и их безусловно пускают вперед тебя. Без экскурсии ты никто!»

«Приехали полюбоваться красотами, все платно и везде свои кассы. Сначала стоишь на кассе, чтоб купить входной билет. Но там работает много касс. А потом стоишь на кассах, чтоб купить билеты в музеи».

Очереди в кассы, на входы в музеи, в туалеты — все это отнимает много времени и сил, отравляя впечатление от посещения.

Нудные экскурсоводы и фастфуд: как испортить впечатление от красоты?

Отдельная тема — экскурсии. Многие жалуются на то, что экскурсоводы скучно преподносят информацию.

«Как много зависит от человека — экскурсовода. И если экскурсовод равнодушен, безучастен, нуден, то никакого праздника вы не получите и останетесь без заряда эмоций и красоты Петергофа! Именно такой оказался в рядах Петергофа, что меня очень удивило. Из 17 человек группы выдержало эту нудноту только двое!»

Питание также оставляет желать лучшего.

«В туалетах километровые очереди! Бедные родители с маленькими детьми — питание только фаст фуд и также километровые очереди! Зашли в единственный ресторан (отстояли 20 минут в очереди) — цены в 3-4 раза выше чем в городе (как в аэропортах — деваться некуда, кушать хочется, заплатишь любые деньги)».

Баланс между ценой и качеством: как сделать Петергоф привлекательным для всех?

Справедливости ради стоит отметить, что содержание такого музея, как Петергоф, требует значительных затрат. Кроме того, в том же Петергофе есть бесплатные локации и скидки на билеты.

Объект Цена для детей 7–14 лет (руб.) Цена для учащихся 14–18 лет (руб.) Цена для граждан РФ, РБ, ЕАЭС (руб.) Цена для иностранных граждан (руб.) Примечания Парки Нижний парк 100 550 750 1500 Вход платный в летний период Верхний сад бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно Вход свободный Парк Александрия 50 200 350 700 Парк Ораниенбаум 50 200 450 900 Музеи (на территории парков) Для посещения музеев нужен билет в парк Большой Петергофский дворец 200 550 750 2000 Музей «Особая кладовая» 150 350 400 800 Музей «Церковный корпус» 100 300 350 600 Музей «Банный корпус» 150 350 400 800 Павильон «Эрмитаж» 150 350 400 800 Дворец «Марли» 150 350 400 800 Гроты Большого каскада 150 400 500 1000 Вольеры 50 300 300 300 Музей фонтанного дела 50 250 300 600 Музей «Императорские яхты» 50 250 300 600 Музей «Екатерининский корпус» 150 350 400 800 Царицын и Ольгин павильоны 200 550 750 2000 Фермерский дворец в Александрийском парке 150 350 400 800 Дворец «Коттедж» 150 350 400 800 Музей «Дворцовая телеграфная станция» 50 250 300 600 Музей «Фельдъегерский домик» 50 250 300 600 Готическая капелла 50 250 300 600 Большой Меншиковский дворец 150 550 750 1500 Картинный дом 100 300 350 600 Дворец Петра III 100 300 350 600 Павильон Катальной горки 150 350 400 800 Музей-спектакль «Дом игральных карт» 100 300 350 600 Вне парков Проект «Государевы потехи» 100 300 350 600 Вне парков Музей семьи Бенуа 50 250 300 600 Вне парков Музей коллекционеров 50 250 300 600 Вне парков

Особенности и льготы

Бесплатный вход для детей до 7 лет, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и других льготных категорий.

Для посещения музеев на территории парков необходимо покупать билет в соответствующий парк.

Владельцы «Пушкинской карты» (18–22 года) имеют льготный билет по цене 750 рублей.

Иностранные граждане оплачивают полную стоимость билетов.

В зимний период вход в парки бесплатный, музеи могут работать по отдельному расписанию.

Возможно, чтобы привлечь больше туристов и оставить у них положительные впечатления, необходимо улучшать организацию посещения, снижать цены на еду и напитки, а также повышать квалификацию экскурсоводов.

Только тогда Петергоф сможет полностью раскрыть свой потенциал и стать по-настоящему любимым местом для всех.