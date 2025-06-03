«Жители знали, на что шли»: почему покупка жилья в Шушарах превратилась в кошмар для тысяч петербуржцев

Многим приходится идти до метро пешком, даже есть путь не близкий.

Жители Шушар — одного из самых быстрорастущих районов Санкт-Петербурга, столкнулись с серьезной транспортной проблемой. Ежедневно они вынуждены проводить часы в пробках, добираясь на работу и обратно.

Ситуация настолько критична, что многие жалуются в социальных сетях на постоянные опоздания и угрозу увольнения.

Некоторые, отчаявшись, вынуждены преодолевать значительные расстояния пешком до 50 минут, чтобы успеть на метро и вовремя добраться до места работы.

В этой непростой ситуации закон, к сожалению, не на стороне жителей. Так почему же в Шушарах происходят бесконечные транспортные коллапсы, и что делать людям, оказавшимся в этом положении? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил автоэксперт Дмитрий Попов.

Мнение эксперта: «Жители знали, на что шли»

«В двух словах, жители Шушар подумали бы о том, что их ждет, когда они покупали это жилье», — заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

Эта фраза, хоть и звучит резко, отражает суть проблемы. По словам эксперта, часть дорог в Шушарах попросту не передана на баланс города. Кроме того, при проектировании района не была учтена транспортная нагрузка, неизбежная при таком количестве жителей.

«Нужно было понимать, что такой огромный массив имеет большое количество транспорта, там порядка, я не знаю, 10-12 тысяч, и в утренний и вечерний час пика этот транспорт будет проситься на выезд, а выездов всего два», — пояснил Попов.

Обещания и реальность: что не так с примыканием к КАД

Жителям Шушар какое-то время назад обещали примыкание к кольцевой автомобильной дороге (КАД), что могло бы значительно улучшить транспортную ситуацию. Однако, по словам Дмитрия Попова, «эта история застопорилась».

Вполне типичная ситуация для многих новостроек в России. Застройщики, стремясь к максимальной прибыли, не всегда уделяют должное внимание развитию транспортной инфраструктуры.

Российская политика новостроек: сначала дешевое жилье, потом — требования к властям

Дмитрий Попов уверен, что ситуация в Шушарах — это стандартный подход, характерный для многих российских новостроек.

«Ну, честно говоря, им надо писать губернатору, это стандартная российская политика в новостройках. Сначала мы купим себе дешевое жилье, дешевое оно за счет того, что застройщика не загрузили инвестобязательствами, а потом будем ставить государство и власть на колени, чтобы они устраняли эту ошибку», — отметил эксперт.

Он также добавил, что аналогичная ситуация наблюдается в «Любограде» и в ЖК на Русановской.

Городская политика: в погоне за застройщиками

Автоэксперт считает, что городским властям следует более внимательно относиться к застройке новых районов.

«Ну а городу надо внимательнее смотреть, надо перестать идти на поводу у застройщиков и продавать им пятна под застройку с инвестор-применением, то есть строить больше дорог», — заявил Попов.

Он также отметил, что попытки улучшить ситуацию за счет регулировки светофоров малоэффективны.

«То, что они говорят, что светофор плохо отрегулирован, к сожалению, у них по их выездной магистрали, которая вместо Пушкинской улицы сделана… Там перебрана пропускная способность, интенсивность выбрана практически полностью, поэтому ничего не сделать. Они хотят сделать и нам длиннее, но тогда мы соберем по Витебскому грядку жалоб жителей Пушкина. То же самое будет один в один», — пояснил эксперт.

Что делать жителям Шушар?

Ситуация в Шушарах — это сложный клубок проблем, требующий комплексного решения. В краткосрочной перспективе жителям, вероятно, придется смириться с существующими трудностями и искать альтернативные способы передвижения.

В долгосрочной перспективе необходимо добиваться от властей и застройщиков выполнения обещаний по развитию транспортной инфраструктуры.

Без этого Шушары рискуют остаться в транспортном тупике, а жизнь их обитателей — превратится в ежедневную борьбу за выживание. В любом случае — это повод задуматься всем, кто планирует приобретение жилья в новых районах.