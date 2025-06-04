Дороже, строже, внимательнее: какие нововведения ждут автомобилистов с 1 июня

С 1 июня в России вступили в силу новые правила и изменения, которые необходимо учитывать всем водителям. От повышения тарифов на проезд и эвакуацию до штрафов за зимнюю резину — эти нововведения могут повлиять на бюджет и безопасность на дорогах. Autonews.ru собрал ключевые изменения, которые помогут избежать неприятных сюрпризов и лишних расходов.
Дороже проезд по МСД: новые тарифы в часы пик
С 1 июня изменилась стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД). В периоды наибольшей загрузки дорожной сети стоимость проезда по отдельному участку увеличится до 7 руб. вместо прежних 5 руб. — это рост на 40%.
Как подчеркнули в столичном Дептрансе, новые расценки будут применяться исключительно в часы пик, чтобы стимулировать перераспределение трафика в течение суток.
Стоит помнить, что платный проезд по этой транспортной артерии был введен с 15 февраля 2025 года. По данным департамента транспорта, в среднем проезд по МСД остается бесплатным в течение 70% времени в будние дни, а также круглосуточно по выходным и в праздничные дни.
Эвакуация и хранение авто: готовьте кошельки
С 1 июня также произошло увеличение стоимости эвакуации транспортных средств на специализированные стоянки. Так, перемещение автомобиля или мотоцикла с двигателем до 80 л.с. обойдётся уже в 7600 руб. вместо прежних 7200 руб. Эвакуация автомобилей средней мощности (от 80 до 250 л.с.) будет стоить 11 400 руб. — рост на 500 руб. по сравнению с текущей ставкой.
В отношении машин с двигателями мощностью выше 250 л.с. пока никаких изменений в тарифной политике не запланировано.
Что касается хранения эвакуированных автомобилей на спецстоянках, то минимальная суточная ставка увеличится с 1150 до 1210 руб. Максимальный тариф вырастет до 2893 руб. в сутки. При этом первые 24 часа хранения по-прежнему будут бесплатными.
Летние штрафы за зимнюю резину: когда и за что будут наказывать
С 1 июня в России официально начался контроль за сезонностью шин. Сотрудники ГАИ получили право штрафовать водителей, продолжающих использовать зимние покрышки в летний период.
Основанием для наказания станет положение из утвержденного ещё в 2023 году перечня неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств массой до 3,5 т запрещена.
Запрет будет действовать в летние месяцы — с 1 июня по 1 сентября. Нарушителям грозит штраф в размере 500 руб.
Однако санкции распространяются исключительно на автомобили с шипованной зимней резиной, поскольку она ухудшает сцепление с тёплым асфальтом, увеличивает тормозной путь и может повредить дорожное покрытие.
«Липучка» или летняя резина: что выбрать для безопасной езды летом
Что касается фрикционных шин (в народе — «липучки»), их использование в теплое время года законом не ограничивается. Тем не менее зимняя резина не рассчитана на высокие температуры — она мягче летней, быстрее изнашивается и хуже управляется на горячем асфальте, что может сказаться на безопасности.
Поэтому рекомендуется своевременно менять зимнюю резину на летнюю, чтобы обеспечить максимальную безопасность на дорогах.
|Услуга
|Категория / Мощность двигателя
|Текущая цена (руб.)
|Новая цена с 01.06.2025 (руб.)
|Изменение (%)
|Примечания
|Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД)
|—
|5
|7
|+40%
|Рост цены только в часы пик, остальное время бесплатно
|Эвакуация транспортных средств
|Мотоциклы, малолитражки до 80 л.с.
|7 200
|7 600
|+5,6%
|Рост на 400 руб.
|Легковые авто 80–250 л.с.
|11 400
|11 400
|0%
|Рост произошёл ранее, с 1 января 2025 года
|Легковые авто свыше 250 л.с.
|11 845
|11 845
|0%
|Тарифы не изменились
|Грузовики свыше 4 тонн
|67 728
|67 728
|0%
|Тарифы не изменились
|Хранение на спецстоянках (минимальная суточная ставка)
|Мотоциклы, малолитражки
|1 150
|1 210
|+5,2%
|Первые 24 часа хранения — бесплатно
|Легковые авто до 3,5 тонн
|2 100
|2 200
|+4,8%
|Грузовики, автобусы свыше 3,5 тонн
|2 893
|2 893
|0%
|Хранение на спецстоянках (максимальная суточная ставка)
|Все категории
|—
|2 893
|—
|Максимальный тариф установлен с 1 июня
|Штраф за использование зимней резины летом
|Автомобили с шипованной резиной
|—
|500
|—
|Штраф действует с 1 июня по 1 сентября
В заключение — водителям необходимо быть внимательными и учитывать все изменения, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций на дорогах.
Своевременная замена резины, планирование маршрутов и знание новых тарифов помогут сэкономить средства и обеспечить комфортное и безопасное вождение.