Дороже, строже, внимательнее: какие нововведения ждут автомобилистов с 1 июня

С 1 июня в России вступили в силу новые правила и изменения, которые необходимо учитывать всем водителям. От повышения тарифов на проезд и эвакуацию до штрафов за зимнюю резину — эти нововведения могут повлиять на бюджет и безопасность на дорогах. Autonews.ru собрал ключевые изменения, которые помогут избежать неприятных сюрпризов и лишних расходов.

Дороже проезд по МСД: новые тарифы в часы пик

С 1 июня изменилась стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД). В периоды наибольшей загрузки дорожной сети стоимость проезда по отдельному участку увеличится до 7 руб. вместо прежних 5 руб. — это рост на 40%.

Как подчеркнули в столичном Дептрансе, новые расценки будут применяться исключительно в часы пик, чтобы стимулировать перераспределение трафика в течение суток.

Стоит помнить, что платный проезд по этой транспортной артерии был введен с 15 февраля 2025 года. По данным департамента транспорта, в среднем проезд по МСД остается бесплатным в течение 70% времени в будние дни, а также круглосуточно по выходным и в праздничные дни.

Эвакуация и хранение авто: готовьте кошельки

С 1 июня также произошло увеличение стоимости эвакуации транспортных средств на специализированные стоянки. Так, перемещение автомобиля или мотоцикла с двигателем до 80 л.с. обойдётся уже в 7600 руб. вместо прежних 7200 руб. Эвакуация автомобилей средней мощности (от 80 до 250 л.с.) будет стоить 11 400 руб. — рост на 500 руб. по сравнению с текущей ставкой.

В отношении машин с двигателями мощностью выше 250 л.с. пока никаких изменений в тарифной политике не запланировано.

Что касается хранения эвакуированных автомобилей на спецстоянках, то минимальная суточная ставка увеличится с 1150 до 1210 руб. Максимальный тариф вырастет до 2893 руб. в сутки. При этом первые 24 часа хранения по-прежнему будут бесплатными.

Летние штрафы за зимнюю резину: когда и за что будут наказывать

С 1 июня в России официально начался контроль за сезонностью шин. Сотрудники ГАИ получили право штрафовать водителей, продолжающих использовать зимние покрышки в летний период.

Основанием для наказания станет положение из утвержденного ещё в 2023 году перечня неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств массой до 3,5 т запрещена.

Запрет будет действовать в летние месяцы — с 1 июня по 1 сентября. Нарушителям грозит штраф в размере 500 руб.

Однако санкции распространяются исключительно на автомобили с шипованной зимней резиной, поскольку она ухудшает сцепление с тёплым асфальтом, увеличивает тормозной путь и может повредить дорожное покрытие.

«Липучка» или летняя резина: что выбрать для безопасной езды летом

Что касается фрикционных шин (в народе — «липучки»), их использование в теплое время года законом не ограничивается. Тем не менее зимняя резина не рассчитана на высокие температуры — она мягче летней, быстрее изнашивается и хуже управляется на горячем асфальте, что может сказаться на безопасности.

Поэтому рекомендуется своевременно менять зимнюю резину на летнюю, чтобы обеспечить максимальную безопасность на дорогах.

Услуга Категория / Мощность двигателя Текущая цена (руб.) Новая цена с 01.06.2025 (руб.) Изменение (%) Примечания Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) — 5 7 +40% Рост цены только в часы пик, остальное время бесплатно Эвакуация транспортных средств Мотоциклы, малолитражки до 80 л.с. 7 200 7 600 +5,6% Рост на 400 руб. Легковые авто 80–250 л.с. 11 400 11 400 0% Рост произошёл ранее, с 1 января 2025 года Легковые авто свыше 250 л.с. 11 845 11 845 0% Тарифы не изменились Грузовики свыше 4 тонн 67 728 67 728 0% Тарифы не изменились Хранение на спецстоянках (минимальная суточная ставка) Мотоциклы, малолитражки 1 150 1 210 +5,2% Первые 24 часа хранения — бесплатно Легковые авто до 3,5 тонн 2 100 2 200 +4,8% Грузовики, автобусы свыше 3,5 тонн 2 893 2 893 0% Хранение на спецстоянках (максимальная суточная ставка) Все категории — 2 893 — Максимальный тариф установлен с 1 июня Штраф за использование зимней резины летом Автомобили с шипованной резиной — 500 — Штраф действует с 1 июня по 1 сентября

В заключение — водителям необходимо быть внимательными и учитывать все изменения, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций на дорогах.

Своевременная замена резины, планирование маршрутов и знание новых тарифов помогут сэкономить средства и обеспечить комфортное и безопасное вождение.