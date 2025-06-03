Белые ночи, фестивали и прогулки по Неве: Петербург покорил еще один рейтинг

Петербург уверенно занимает первое мето среди городов, которые идеальны для теплого времени года.

Лето — это не только время отпусков, но и летних каникул для детей. Поэтому многие задумались над тем, где же провести теплые дни интересно и с пользой.

Статистика показывает, что у россиян есть совой топ городов, где, по их мнению, достаточно летних развлечений. И результаты получились очень любопытными!

Петербург

Как передает Газета.ру, первое место уверенно занял Санкт-Петербург — его выбрали 43% участников опроса. Город на Неве славится не только своей архитектурой и культурой, но и прекрасными парками, набережными и возможностями для прогулок на свежем воздухе.

Летом здесь проходят фестивали, концерты и уличные театры, а белые ночи создают особую атмосферу, которую не встретишь больше нигде в России.

Москва

Второе место досталось Москве — 35% респондентов считают столицу отличным местом для летнего времяпрепровождения. Москва буквально оживает летом: парки наполняются людьми, открываются летние кафе и веранды, проходят гастрономические фестивали, спортивные мероприятия и концерты под открытым небом.

Краснодар

Третье место занимает Краснодар — 31%. Этот город на юге России привлекает теплым климатом, зелеными зонами и близостью к морю. Здесь можно совместить городской отдых с поездками на черноморское побережье, что особенно ценят семьи с детьми.

Почему именно эти города?

Опрос показал, что для россиян важны несколько ключевых факторов при выборе места для летнего отдыха:

Природа и возможность отдохнуть на свежем воздухе — парки, водоемы, зеленые зоны — это главный критерий для 64% опрошенных. Уникальные летние локации и аттракционы — 61% отметили, что им важно наличие необычных развлечений. Развитая инфраструктура — кафе, транспорт, удобства — 53%. Насыщенная программа мероприятий: фестивали, концерты, мастер-классы — 48%. Особая летняя атмосфера, которую создают и городские события, и природа — 44%.

Таким образом, города-лидеры сочетают в себе и комфорт, и разнообразие развлечений, и возможность насладиться природой.

Чем заняться летом в этих городах?

Санкт-Петербург

Лето в Питере — это не только прогулки по Невскому проспекту и экскурсии по музеям. Здесь проводят много открытых фестивалей, уличных концертов и театральных представлений. Можно отправиться на речную прогулку по рекам и каналам, посетить летние парки с аттракционами или просто наслаждаться белыми ночами, гуляя по набережным.

Москва

Столица предлагает огромный выбор развлечений на любой вкус. В парках Горького, ВДНХ и Зарядье проходят музыкальные фестивали, спортивные мероприятия и мастер-классы. Для семей с детьми есть парки с аттракционами, игровые площадки и даже летние кинотеатры под открытым небом.

В Москве летом можно сделать новые гастрономические открытия на фестивалях еды, посетить цирковые шоу, поучаствовать в спортивных тренировках на свежем воздухе и даже заняться йогой или танцами в парках.

Краснодар

Здесь можно сочетать разный отдых — ездить на море, в горы, гулять по паркам и скверам, посещать летние фестивали и культурные мероприятия. Краснодар также славится своей зеленью и уютными зонами отдыха.