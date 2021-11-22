Власти Франции заявили о «стремительном» распространении пятой волны коронавируса

«Сейчас у нас ситуация с пятой волной. Мы можем констатировать, что она начинается стремительно. За неделю число новых случаев выросло на 80%, в среднем 17 тыс. случаев ежедневно», — заявил политик в эфире радио Europe 1. Атталь подчеркнул, что несмотря на негативные факторы, Франция раньше соседних стран провела ревакцинацию, учитывая достаточно большой процент уже привитого населения. При этом он не ответил вопрос о возможных ограничениях, которые введут в связи со всплеском пандемии. На данный момент санитарных пропусков достаточно для удержания ситуации под контролем, считает представитель правительства.

Отметим, по данным французского Минздрава, полный курс вакцинации прошли 50 миллионов граждан (при населении 67 миллионов), среди которых 5,3 миллиона ревакцинировались. За минувшие сутки в республике зафиксировали 22,6 тысячи заболевших COVID-19. Общее количество инфицированных с начала пандемии возросло до 7,4 миллиона человек.

Напомним, в Австрии 15 ноября объявили о вводе локдауна для непривитых. Новые ограничения начали действовать с 15 ноября — австрийцам старше 12 лет, не прошедшим вакцинацию, разрешено покидать дом только в некоторых случаях: для похода в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу и прогулку. Среди непривитых около 30% населения. В стране проходит ревакцинация.