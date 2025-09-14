Городовой / Общество / «Самокат» по-деревенски: что доступно жителям деревень из ассортимента автолавок
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Самокат» по-деревенски: что доступно жителям деревень из ассортимента автолавок

Опубликовано: 14 сентября 2025 09:33
автолавка
«Самокат» по-деревенски: что доступно жителям деревень из ассортимента автолавок
Фото: Городовой.ру

Не везде есть курьеры с сумкой-холодильником, кое-где это гужевая повозка.

В российских деревнях, где ближайший магазин может быть за десять километров, маленькие фургоны-автолавки становятся единственным спасением. Они приезжают пару раз в неделю — если не завязнут в грязи или снегу — и в буквальном смысле кормят село.

Что везут в автолавках

В небольшой фургон умещается всё самое необходимое:

  • хлеб и выпечка,

  • крупы, макароны, сахар,

  • масло, консервы и соль,

  • печенье, баранки, конфеты,

  • иногда овощи, фрукты и даже мороженое.

Ценников внутри нет, продукты раскладывают прямо по коробкам. Экзотика вроде аджики, горчицы или соусов — только "по запросу": водитель достаёт редкие товары из глубин фургона или обещает привезти их в следующий раз.

Что чаще всего покупают

Блогер с Дзена стояла рядом и смотрела, что берут чаще всего:

  1. Мороженое — главный хит у детей и внуков, приехавших к бабушкам на лето.

  2. Хлеб — белый и чёрный, батоны разбирают за минуты.

  3. Сладости — печенье, баранки, конфеты.

Если чего-то не нашлось, можно сделать заказ — водители записывают пожелания, а в следующий раз привозят нужное.

Как устроен бизнес

Маршрут одной автолавки включает десяток деревень в день. Жители знают график и заранее собираются к дороге. Но бизнес держится на честном слове:

  • цены выше, чем в супермаркетах и условном «Самокате» — сказываются бензин и ремонты;

  • много долгов — пенсионеры часто берут продукты в кредит и расплачиваются после пенсии;

  • наличка в приоритете — никаких переводов и кассовых чеков.

Водители признаются, что прибыль минимальна. Но бросить село невозможно — для многих жителей это единственный шанс купить еду.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».