«Самокат» по-деревенски: что доступно жителям деревень из ассортимента автолавок

В российских деревнях, где ближайший магазин может быть за десять километров, маленькие фургоны-автолавки становятся единственным спасением. Они приезжают пару раз в неделю — если не завязнут в грязи или снегу — и в буквальном смысле кормят село.
Что везут в автолавках
В небольшой фургон умещается всё самое необходимое:
-
хлеб и выпечка,
-
крупы, макароны, сахар,
-
масло, консервы и соль,
-
печенье, баранки, конфеты,
-
иногда овощи, фрукты и даже мороженое.
Ценников внутри нет, продукты раскладывают прямо по коробкам. Экзотика вроде аджики, горчицы или соусов — только "по запросу": водитель достаёт редкие товары из глубин фургона или обещает привезти их в следующий раз.
Что чаще всего покупают
Блогер с Дзена стояла рядом и смотрела, что берут чаще всего:
-
Мороженое — главный хит у детей и внуков, приехавших к бабушкам на лето.
-
Хлеб — белый и чёрный, батоны разбирают за минуты.
-
Сладости — печенье, баранки, конфеты.
Если чего-то не нашлось, можно сделать заказ — водители записывают пожелания, а в следующий раз привозят нужное.
Как устроен бизнес
Маршрут одной автолавки включает десяток деревень в день. Жители знают график и заранее собираются к дороге. Но бизнес держится на честном слове:
-
цены выше, чем в супермаркетах и условном «Самокате» — сказываются бензин и ремонты;
-
много долгов — пенсионеры часто берут продукты в кредит и расплачиваются после пенсии;
-
наличка в приоритете — никаких переводов и кассовых чеков.
Водители признаются, что прибыль минимальна. Но бросить село невозможно — для многих жителей это единственный шанс купить еду.