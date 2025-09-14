«Самокат» по-деревенски: что доступно жителям деревень из ассортимента автолавок

Не везде есть курьеры с сумкой-холодильником, кое-где это гужевая повозка.

В российских деревнях, где ближайший магазин может быть за десять километров, маленькие фургоны-автолавки становятся единственным спасением. Они приезжают пару раз в неделю — если не завязнут в грязи или снегу — и в буквальном смысле кормят село.

Что везут в автолавках

В небольшой фургон умещается всё самое необходимое:

хлеб и выпечка,

крупы, макароны, сахар,

масло, консервы и соль,

печенье, баранки, конфеты,

иногда овощи, фрукты и даже мороженое.

Ценников внутри нет, продукты раскладывают прямо по коробкам. Экзотика вроде аджики, горчицы или соусов — только "по запросу": водитель достаёт редкие товары из глубин фургона или обещает привезти их в следующий раз.

Что чаще всего покупают

Блогер с Дзена стояла рядом и смотрела, что берут чаще всего:

Мороженое — главный хит у детей и внуков, приехавших к бабушкам на лето. Хлеб — белый и чёрный, батоны разбирают за минуты. Сладости — печенье, баранки, конфеты.

Если чего-то не нашлось, можно сделать заказ — водители записывают пожелания, а в следующий раз привозят нужное.

Как устроен бизнес

Маршрут одной автолавки включает десяток деревень в день. Жители знают график и заранее собираются к дороге. Но бизнес держится на честном слове:

цены выше, чем в супермаркетах и условном «Самокате» — сказываются бензин и ремонты;

много долгов — пенсионеры часто берут продукты в кредит и расплачиваются после пенсии;

наличка в приоритете — никаких переводов и кассовых чеков.

Водители признаются, что прибыль минимальна. Но бросить село невозможно — для многих жителей это единственный шанс купить еду.