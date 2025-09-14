От зарождения телеграфного агентства до торжества Самсона: что произошло в истории Петербурга 14 сентября

14 сентября — дата, отмеченная в истории Санкт-Петербурга несколькими знаковыми событиями, повлиявшими на развитие города в разных сферах: от физической культуры и средств массовой информации до восстановления его культурного наследия.

1896: начало пути физкультуры

14 сентября 1896 года по инициативе Петра Францевича Лесгафта в Петербурге открылись Курсы воспитательниц и руководительниц физического воспитания.

Эти курсы стали “прообразом современных высших учебных заведений физической культуры”.

До сих пор в городе функционирует Институт физической культуры имени П. Лесгафта, продолжая дело своего основателя.

1896: «Сообщать сведения внутри Империи и за границей»

В тот же день,14 сентября 1896 года, начало действовать Санкт-Петербургское телеграфное агентство, созданное по инициативе ключевых министерств.

Его “назначением было сообщать внутри Империи и за границей политические, финансовые, экономические, торговые и другие имеющие общественный интерес сведения…”.

Это событие стало важным шагом в развитии информационных технологий и распространении новостей.

1947: символ победы после оккупации

14 сентября 1947 года в Петродворце под Ленинградом вновь был открыт фонтан «Самсон».

Восстановленный после разрушений немецкой оккупации в ходе Великой Отечественной войны, фонтан стал символом стойкости и возрождения.

Изначально установленный в 1735 году, фонтан-монумент претерпел изменения. По замыслу Растрелли, в центре должен был быть Геракл, побеждающий гидру, но вместо него появилась фигура Самсона, разрывающего пасть льву.

Эта композиция была связана с Полтавской победой над шведами, где лев символизирует Швецию.