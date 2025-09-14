Теперь без каши комком и какао из корыта: делимся меню горячего питания в школах с сентября 2025-го

С нового учебного года в российских школах вводят бесплатное горячее питание для всех учеников — от первоклассников до старшеклассников. Законопроект уже получил поддержку Госдумы и профильных комитетов, а пилотные проекты стартовали в нескольких регионах.
Почему это важно именно сейчас
До сих пор бесплатные обеды получали только ученики начальных классов. Старшеклассники часто оставались без полноценного питания, перекусывая фастфудом, чипсами и газировкой. По данным Минздрава, это привело к росту проблем с ЖКТ, хроническим усталостям и снижению концентрации на уроках.
Бесплатный горячий обед решает сразу несколько задач:
- снижает расходы семей на питание;
- формирует у детей здоровые привычки;
- повышает успеваемость и снижает уровень заболеваемости.
Как это будет работать и что в меню
Согласно законопроекту, горячее питание станет доступно для 17 миллионов российских школьников. Вне зависимости от региона и дохода семьи, каждый ученик получит горячий обед, соответствующий стандартам Роспотребнадзора.
В ряде школ уже начали тестировать новые меню: супы, мясные блюда, свежие овощи и компоты.
Рассматривается внедрение электронных карт для контроля выдачи питания и повышения прозрачности бюджетных расходов.
Сколько это стоит
Организация бесплатных обедов потребует масштабных вложений. По оценкам экспертов, расходы на питание могут составить десятки миллиардов рублей в год. Часть средств пойдёт на модернизацию пищеблоков, закупку нового оборудования и обучение персонала.
Однако депутаты уверены: эти вложения окупятся. Государство экономит на лечении болезней, связанных с неправильным питанием, и формирует более здоровое и работоспособное поколение.
Что дальше
Помимо горячих обедов, обсуждаются идеи введения вторых завтраков, добавления свежих фруктов и создания диетических меню для детей с особенностями здоровья.
Введение программы может изменить саму культуру школьного питания и стать одним из самых значимых социальных проектов последних лет.