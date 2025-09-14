Теперь без каши комком и какао из корыта: делимся меню горячего питания в школах с сентября 2025-го

Новости по теме

Сколько денег дадут школьникам на книги: в Госдуме предлагают использовать новую карту с лицом Достоевского

Перейти

Еще один оплачиваемый выходной: в Госдуме задумались о подарке школьникам

Перейти

Обед на рабочем месте: как поесть за 30 минут и не навредить здоровью

Перейти

3 совета для детей и взрослых: Продеус из «Жить здорово!» дал советы, как оставаться здоровым всю осень

Перейти

В этих словах школьники чаще всего ошибались на «Тотальном диктанте»: справитесь ли вы? (тест)

Перейти