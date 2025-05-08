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Вместо картофеля — гречка. Что повлияло на повышение цен на главный овощ в России

Опубликовано: 8 мая 2025 17:03
Картофель, люди
Вместо картофеля — гречка. Что повлияло на повышение цен на главный овощ в России
Городовой ру

В последнее время россияне меньше стали сажать картофель на своих участках, а фермеры не производят достаточное количество овоща.

В России цены на картофель в 2025 году повысились до рекордных значений. По сравнению с прошлым годом, изменение стоимости овоща весьма ощутимо. Оптовая цена с начала года увеличилась на 85%, закупочные цены достигли 46 —51 рубля за килограмм, а в магазинах картофель продают уже по 85 — 90 рублей и выше. С чем связан такой скачок в цене на главный овощ?

Неурожай

Главная причина подорожания — неурожай 2024 года. А этому в свою очередь способствовали плохая погода и сокращение площади посевов. Также снизились запасы и возник дефицит семенного материала. Все это привело к тому, что предложение не успевает покрывать спрос, и цены растут.

Меньше огородников — меньше картофеля

Еще один важный фактор — россияне все меньше занимаются огородами и личными подсобными хозяйствами. Раньше частники выращивали до 95% картофеля, сейчас их доля упала до 50–60%, сообщает Коммерсант. Остальное производят фермеры и крупные хозяйства, но того объема, который они отдают в продажу, недостаточно для стабильности на рынке. Это и влияет на повышение цен.

Импорт помогает, но не решает проблему

Чтобы компенсировать дефицит, Россия увеличила импорт картофеля. В 2025 году ожидается удвоение поставок главным образом из Египта, Азербайджана и Пакистана. Весной до 40% картофеля в магазинах было именно импортным. Это помогает смягчить дефицит, но не снижает цены из-за затрат на логистику.

Как подорожание картофеля влияет на потребителей?

Из-за подорожания картофеля россияне уже начинают искать альтернативы — например, гречку, которая за год подешевела на 6,6%. Но стоит отметить, что благодаря приближающему лету в южных регионах уже наблюдается снижение цен на картофель.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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