Вместо осуждения — защита: в Госдуме призвали вступиться за петербургскую учительницу, подозреваемую в насилии

В Петербурге 18 декабря районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для молодой учительницы, которую подозревают в совершении действий сексуального характера с двумя двенадцатилетними школьниками. По данным следствия, эти действия совершались трижды, причём, по утверждению следователей, подростки находились в положении, когда не могли сопротивляться. Семья подозреваемой педагогини воздержалась от комментариев по ситуации.

Глава думского комитета, занимающегося вопросами семьи, Нина Останина, в беседе с журналистами призвала не спешить с выводами и напомнила, что преждевременное обвинение может быть несправедливым. По её словам, поведение самих школьников в прошлом не отличалось примерностью — они уже были замечены в создании конфликтных ситуаций и даже имели случаи, когда приходилось обращаться в полицию. Останина подчеркнула необходимость внимательного и продолжительного расследования, а также настоятельно рекомендовала родителям не оставаться в стороне от воспитания собственных детей.

Она обратила внимание на то, что учащиеся способны проявлять жестокость:

«К сожалению, дети очень жестоки, и мы не единожды убедились в этом. И в случае нападения на учителя в Петербурге, и история, которая произошла в Одинцово. Но я твёрдо скажу, что учителей надо защитить — защитить во всех смыслах. В конце концов, дать право самому учителю меры самозащиты предпринимать в отношении детей, которые неправильно понимают, что такое свобода на сегодняшний день», — высказалась депутат.

Останина выразила мнение, что в российском обществе заметна тенденция к занижению значения трудовой деятельности учителя. По её словам, педагоги сталкиваются с низкими доходами и не ощущают достойного положения среди граждан страны. Она отмечает, что, несмотря на заявления о важности профессии, учителя в реальности не получают положенного общественного признания и моральной защиты.

Депутат отдельно прокомментировала биографию задержанной преподавательницы, закончившей университет имени Герцена с отличием:

«В данном случае то, что мы читаем о выпускнице с отличием, которая окончила университет им. Герцена, очень престижный вуз, уважаемый. Она была волонтёром, человеком сверхъярким. Мне трудно поверить, что эта молодая учительница могла посягать на сексуальную неприкосновенность детей. А вот желание оболгать, к великому сожалению, у детей, только чтобы прославиться, это вполне себе может быть. Давайте не будем лишать права на человеческое общение нашего учителя. Только потому, что кому-то захотелось ещё раз очернить наших педагогов», — подчеркнула Останина.

Согласно рассказу директора, молодая учительница хорошо справлялась с профессиональными обязанностями. О ситуации стало известно после запроса характеристики на педагогиню, которая ушла из школы по собственному желанию первого сентября. Сама подозреваемая не признаёт свою вину, поясняя, что её действия были истолкованы неверно и она, по её словам, стала жертвой ложных обвинений со стороны школьника, испытывавшего к ней чувство, которое не было взаимно.