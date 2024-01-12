Побелка не годится: защищать кору деревьев от зимнего солнца нужно иначе

Зимой деревья страдают не только от морозов. Солнечные лучи представляют для них не меньшую опасность, ведь кора может получить ожоги. Чтобы обезопасить свой сад, возьмите на заметку простую хитрость.

Обычно для защиты от солнца стволы белят. Но в морозы заниматься побелкой нельзя. Зато можно провести процедуру бинтования. Для этого подойдет спанбонд, старые укрывные материалы, полипропиленовые мешки и даже ненужные простыни. Важно, чтобы материал был белого цвета.

Просто обмотайте стволы и зафиксируйте материал, чтобы он надежно держался. Главное, не забудьте снять укрытие с приходом тепла, чтобы кора не начала преть, предупреждает Дзен-канал «Ваше хозяйство».

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