Даже не суйтесь: эта европейская страна объявила о полном запрете въезда для россиян

Для российских туристов продолжают вводить все более жесткие ограничения. Перемещаться по миру становится тяжелее, когда закрывают последние лазейки. На днях границы для вообще всех граждан РФ закроет Норвегия. Она не входит в состав Евросоюза, зато недавно присоединилась к НАТО и тут же приступила к реализации планов по притеснению русских.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Напомним, Норвегия до недавнего времени оставалась единственной европейской страной, которая позволяла транзитный сухопутный проезд на территорию Европы. С 29 мая такой возможности у россиян больше не будет.

"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях, не имеющих первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы", — гласит заявление властей.

При этом посетить страну не получится даже у обладателей шенгенских виз, хотя еще год назад это считалось бы незаконным. Исключение сделают лишь для тех граждан РФ, чьи родственники давно проживают в Норвегии и имеют местное гражданство. Позволят свободно въехать и тем, кто учится или работает в государстве и может предоставить документальные доказательства по требованию.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Уже сейчас пограничники приведены в полную готовность и тщательно отслеживают всех, кто пытается проникнуть на территорию незаконно. Сообщается, что с 29 мая будут приниматься жесткие меры в отношении нарушителей. Что именно грозит туристам, не уточняется.

Остальные европейские страны тоже встали в позу и, если и впускают россиян, то могут применить разного рода санкции, вплоть до изъятия личных авто путешественников. Относительно дружелюбной пока получается оставаться у Италии. Памятуя о том, что российские селебрити по-прежнему падки до распродаж в Милане, власти пошли на уступки и охотно выдают визы гражданам из РФ.

Источник фото: legion-media.ru