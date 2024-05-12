Вот как защитить бортики грядок от гниения: поможет одно аптечное средство

У многих садоводов на даче есть грядки с деревянными бортиками. И очень часто эти оградки поддаются гниению. Чтобы избежать подобного сценария, возьмите на заметку одно дешевое средство.

Дело в том, что дерево страдает от повышенной влажности, а еще от вредителей, которые им питаются. И обе проблемы способен решить деготь. Он защитит материал от грибка и насекомых.

Просто смажьте средством бортики с помощью кисти и дождитесь высыхания. Пару раз за сезон слой можно обновлять, чтобы эффективность средства не снижалась, пишет портал 7dach.



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