Вот почему вещи неприятно пахнут после стирки: названы три причины

После стирки в машинке вещи должны источать аромат свежести. Однако часто наряды, напротив, неприятно пахнут. Почему так происходит, не всегда понятно. А между тем причин может быть всего три.

Вы долго не развешиваете мокрые вещи

Влажную одежду нужно как можно скорее разобрать и развесить на сушилке. Иначе могут появиться микробы и плесень, которые и будут вызывать дурное амбре.

Перегружаете машинку

Барабан нужно заполнять максимум на 80 процентов. В противном случае вещи просто не простираются и останется запах пота.

Игнорирование инструкции

Наконец, важно помнить, что разные ткани требуют разного режима стирки. Например, плотный хлопок вряд ли удастся очистить за полчаса при температуре в 30 градусов, пишет портал «Белновости».

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