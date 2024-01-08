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Вот зачем дачники копят зимой пятилитровки: пригодятся вовсе не для полива

Вот зачем дачники копят зимой пятилитровки: пригодятся вовсе не для полива
Как могут пригодиться пятилитровые бутылки

Емкости защитят сад по весне.

Многие хозяйки покупают воду в пятилитровых бутылках. И обычно после использования их просто выбрасывают. Но опытные дачники копят емкости, ведь весной они принесут немало пользы.

Оказывается, их можно использовать не только для полива. Пятилитровки пригодятся для защиты рассады от холодов. Иногда стабильное тепло долго не приходит, тогда на помощь и придут пластиковые тары.

Отрежьте у каждой бутылки донышко и накройте посадки. Крышку можно использовать в качестве вентиляции. Если ее открыть, растение будет получать воздух. А на ночь крышку можно прикрутить, чтобы ростки не замерзли, советует Дзен-канал «О даче: полезно и с юмором».

Источник фото: pereslavtseva/freepik

Общество Советы Лайфхак Сад-огород
8 января 2024 09:45
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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