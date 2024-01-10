Вот зачем хозяйки скупают дешевый ополаскиватель для рта: в ванну его не заносят

Где еще пригодится ополаскиватель для полости рта

Мудрые хозяйки всегда держат про запас бутылку ополаскивателя для рта. И используют его вовсе не по прямому назначению. Оказывается, средство пригодится и в уборке.

Например, с помощью ополаскивателя можно привести кухню в порядок. Жидкость эффективно устранит жирный налет и при этом не навредит поверхностям. Например, таким образом можно почистить плитку на фартуке или варочную панель.

Вам понадобятся:

ополаскиватель — 100 мл,

вода — 400 мл.

Смешайте оба компонента и перелейте в емкость с пульверизатором. Распылите состав на загрязненные участки и протрите их щеткой. В завершение пройдитесь по поверхностям чистой влажной тряпкой.

Спирт в составе устранит жирные следы и окажет дезинфицирующий эффект. Плюс такой процедуры в том, что средство не оставляет навязчивого запаха в отличие от агрессивной «химии», отмечает портал Techinsider.

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