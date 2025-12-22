Временное ограждение на «Кировском заводе» сняли: что теперь ждет пассажиров

В центральном зале станции метро «Кировский завод» сняли временное заграждение, которое возводили на время строительства перехода к станции «Путиловская» новой ветки.
Об этом стало известно в первую очередь через сообщения в социальной сети, сообщает телеграм-канал "Подземник".
Ограждение, появившееся здесь с ноября 2024 года, сейчас убрали. На том месте, где раньше стоял бюст В. И. Ленина, теперь находится стилобат вестибюля.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».