Как определить китайскую гречку в магазине

Вкус у такой каши будет сомнительной.

В супермаркетах Санкт-Петербурга представлено множество вариантов гречки на любой вкус и бюджет. Но не вся крупа одинаково хороша. Вкус блюда зависит не только от цены, но и от страны производителя.

Например, гречка из Китая часто горчит и получается сухой из-за специфических технологий обработки. Чтобы не ошибиться при выборе, обратите внимание на маркировку: отечественная гречка помечена буквой R, а китайская — буквой C.

Есть и внешние отличия. Зерна китайской гречки имеют более округлую форму и темный цвет. Они также мельче, чем у российских производителей. Эти особенности помогут вам определить импортный продукт прямо в магазине.

Секреты выбора качественной гречки просты, но помогут избежать разочарования. Теперь, зная эти нюансы, вы сможете выбрать крупу, которая обеспечит вкусное и питательное блюдо, пишет источник.

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