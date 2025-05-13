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Круглая башня Выборга: в чем смысл «Толстой Катьки» и откуда цифры на мостовой

Опубликовано: 13 мая 2025 09:01
Выборг, круглая башня, рыночная площадь
Круглая башня Выборга: в чем смысл «Толстой Катьки» и откуда цифры на мостовой
Городовой ру

История символа города и разгадка цифр на мостовой.

Средневековая «Круглая башня» на Рыночной площади — один из самых узнаваемых символов Выборга, известная также как «Толстая Катерина» или просто «Катька». Сегодня в ней располагается ресторан, рядом — парковка, а за ней — Банк Северных стран, основанный в 1900 году.

Интересно, что из-за этого банка «Катьку» даже хотели снести, аргументируя это тем, что она «слишком толстая, давит весом, унижает банк».

Круглая башня для Выборга — почти как Эйфелева башня для Парижа. Ее построили в 1547—1550 годах, и она была частью легендарной Каменной крепости, а затем, после небольших перестроек, стала частью Рогатой крепости.

Рогатую крепость еще больше укрепили, соединив Круглую башню со Скотопрогонной башней и создав мощный оборонительный узел — барбакан.

Мощь и метаморфозы Круглой башни

Круглая башня была действительно впечатляющей: 21 метр в диаметре, с толстенными стенами — 3-4 метра, и пушками на трех ярусах. Перед ней находились Скотопрогонные ворота крепостной стены, которые были связаны с башней в единое крепостное укрепление въездной галереей. Башня и сейчас выглядит очень основательно.

Когда в середине XIX века Рогатую крепость снесли, а башня перестала выполнять свои защитные функции, в ней размещалось что угодно: арсенал, склады и даже «баранья тюрьма». В эту «тюрьму» помещалась бесхозная скотина, бродившая по городу, которую хозяин мог вернуть только после уплаты штрафа.

Почему «Толстая Катька»?

Как пишет «Невская широта. Экскурсии и туры», покровительницей рогатого скота считалась Святая Екатерина, а башня отличалась пышными формами, поэтому ее и стали называть Толстой Катериной или Толстой Катькой. Все вполне логично.

В 1922 году финский архитектор Уно Ульберг провел реконструкцию Круглой башни и приспособил ее под исторический ресторан. В советское время в башне находился аптечный склад, но в 1975 году власти одумались и вернули туда ресторан, где он и находится по сей день.

Загадочные цифры на мостовой

Рыночная площадь с «Толстой Катькой» в качестве хозяйки аккуратно вымощена булыжником, и на некоторых камнях можно увидеть арабские цифры. Оказывается, это номера парковочных мест для телег, с которых велась торговля.

Круглая башня и Рыночная площадь Выборга — это не просто достопримечательности, это живая история, полная интересных фактов и забавных легенд.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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