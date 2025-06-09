«Выехал 5-6 дней тому назад из моей проклятой деревушки»: как до появления железной дороги в Петербург добирались «на перекладных»

До железных дорог перемещение по России было настоящим испытанием. Дороги — ухабистые, повозки — ломкие, а лошади уставали быстрее, чем доходило дело до следующего села.

В этих условиях родилась особая система — поездки «на перекладных». Она объединила в себе скорость почтовой службы, терпение ямщика и отчаяние путешественника.

Эстафета на лошадях

Суть «перекладных» — в смене упряжки через каждые 20–25 километров. На дороге стояли почтовые станции, на которых ездок пересаживался в другой экипаж и брал свежих лошадей.

Такой способ родился из нужд государственной почты и дипломатии, где время имело решающее значение. Позже пользоваться станциями стали и простые путешественники — за деньги, разумеется.

Каждая такая смена называлась прогоном, а за каждый прогон нужно было платить. Цена зависела от наличия подорожной — официального разрешения на проезд. Без неё путешественнику выставляли цену вдвое выше, а то и втрое.

Кибитка своя или казённая?

Путешественник мог ехать либо в собственном экипаже, меняя только лошадей, либо каждый раз перекладывать вещи в казённую повозку (отсюда и название «на перекладных»). Своя кибитка была удобнее и чище — но в случае поломки путник сам искал запчасти и мастеров. Казённые же повозки могли быть в ужасном состоянии.

Станционные будни

Станции — или ямы (от тюркского jam) — стали центрами не только почтовой, но и дорожной жизни. Там работали ямщики, кормили путников, чинили повозки и, конечно, хитрили. Станционные смотрители часто задерживали выдачу лошадей в ожидании чаевых. Без взятки даже подорожная не спасала — «всё было в разгоне».

Кто ездил и что писал

Николай Карамзин, Александр Пушкин, Александр Радищев — все пробовали ехать «на перекладных» и... все проклинали эту систему. Кто-то терял кибитку в грязи, кто-то — терпение, кто-то — здоровье.

И всё же другого способа быстро доехать от Петербурга до Москвы или в Казань попросту не было. Альтернатива — ехать на своих (медленно, с утомлёнными лошадьми) или на вольных — нанимать частных ямщиков, что стоило в разы дороже.