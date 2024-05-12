Вымыть окна до блеска поможет одно средство: и разводы не дадут о себе знать

Этого ингредиента нужно совсем немного.

Весной хозяйки приступают к мытью окон чаще обычного. Неудивительно, ведь солнечных дней становится больше, соответственно, и загрязнения лучше бросаются в глаза.

Однако не у всех получается сделать данную работу качественно. Иногда после такой уборки на стеклах не остается ни пылинки, однако дают о себе знать мыльные растворы. И тогда все приходится начинать с чистого листа.

Чтобы подобные проблемы не возникали, стоит попробовать приготовить средство для мытья с добавлением особых ингредиентов. Считается, что они предотвратят возникновение пятен и сделают поверхность кристально чистой.

Так, в поллитра воды рекомендуется влить 70 миллилитров девятипроцентного уксуса. Затем туда же отправить чайную средства для посуды.

После можно приступать к уборке окон: сначала их необходимо протереть самим раствором, а далее — чистой влажной тряпкой. Уже в конце следует использовать сухую ткань, поделились «БелНовости».

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