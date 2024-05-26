Какие породы собак нельзя перевозить в самолете

Перевозить собаку на самолете — это всегда риск. Все чаще случаются ситуации, когда животное либо теряет сознание во время рейса, либо вовсе умирает в пути. Недавний инцидент в столичном Шереметьево еще раз напомнил владельцам животных о серьезных последствиях путешествий с собакой. В отдельных случаях пса лучше оставить дома, чтобы сохранить ему жизнь.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

4 мая при выгрузке из специального отсека самолета среди питомцев пассажиров был обнаружен мопс без признаков жизни. После осмотра, его отправили "на утилизацию". Известно, что хозяйка с собакой прилетели из Якутска. Добраться до пункта назначения живой получилось только у женщины. Тело любимца ей вряд ли отдадут для захоронения. Ветслужба пока не установила причины смерти, и, чтобы исключить вероятность заражения окружающих возможной инфекцией, мопса решили поскорее "устранить".

В пресс-службе Россельхознадзора предупредили туристов, которые планируют полеты с животными, о вероятности такого же исхода. Собаки крайне тяжело переносят разницу температур (а в отсеке довольно свежо), давления, расставание с хозяином даже на короткий срок. В стрессовых условиях случиться может все что угодно, вплоть до резкой остановки сердца. Существует список пород, перевозить которых самолетом особенно нежелательно.

Французские бульдоги

Мопсы

Английские бульдоги

Шарпеи

Пекинесы

Ши-тцу

Бордосские доги.

Среди пользователей Сети известие о гибели животного вызвало широкий резонанс. Многие делятся своим опытом путешествий с разными породами. Кто-то винит хозяйку в халатности, а остальные просто жалеют бедного мопса.

"У меня мопс, он просто от того что нервничает уже начинает задыхаться. В самолете даже в салоне не рискую. Только на машине с кондеем или поездом", "Мои любимые мопсики, как можно было так допустить? Такой перелет длинный,а хозяева повели себя очень плохо,не подумав",

"Не поверю, что хозяин не знал, что брахицефальные породы собак/кошек перевозить самолетами нельзя. Решил рискнуть? Получите, распишитесь. Из-за особенностей строения черепа и проблем с дыхательными путями брахицефальные породы наиболее восприимчивы к перепадам давления, температур и стрессу. А в самолете в разы повышается риск, что у животного может начаться удушье", — пишут обеспокоенные россияне.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

В этом году некоторые российские авиакомпании ввели новые правила перевозки животных, разрешив ставить переноску с питомцами на соседнее сиденье прямо в салоне. Так и питомцу спокойнее, и самому хозяину. Однако пользоваться услугой россияне пока не спешат. Скорее всего, потому, что дополнительное место для собак и кошек обходится дороже, чем транспортировка в спецотсеке.

Источник фото: legion-media.ru