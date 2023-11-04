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Яркое комнатное растение для ленивых: отлично цветет и почти не требует ухода

4 ноября 2023 14:30
Яркое комнатное растение для ленивых: радует глаз без ухода
Яркое комнатное растение для ленивых: отлично цветет и почти не требует ухода
Jürgen & Christine Sohns/ http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com

Подойдет даже неопытным цветоводам.

Растения способны не только очищать воздух, но и выступать в роли ярких акцентов в интерьере. Однако ухаживать за ними под силу далеко не каждому. Если вы хотите, чтобы в доме было уютно, но не желаете разбираться в сложностях полива и подкормки — купите этот цветок. Его крупные фиолетовые листья эффектно смотрятся в любом пространстве.

Треугольную или фиолетовую кислицу разводили еще советские хозяйки. Ее ценили за необычный вид и неприхотливость. Кроме того, у цветка есть одна особенность — к вечеру он складывает лепестки и словно засыпает. А с восходом солнца они вновь раскрываются.

Растение отлично себя чувствует на застекленном балконе, где нет прямых солнечных лучей. Если же ваши окна выходят на юг, поставьте кислицу в полуметре от подоконника, чтобы яркий свет не обжигал листья. После покупки посадите цветок в широкий, но невысокий горшок и за считаные месяцы он заполнит его до отказа, пишет автор Дзен-канала «Сад Фрейи».

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Автор:
Мария Радионова
Общество Цветы
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