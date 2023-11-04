Яркое комнатное растение для ленивых: отлично цветет и почти не требует ухода

Растения способны не только очищать воздух, но и выступать в роли ярких акцентов в интерьере. Однако ухаживать за ними под силу далеко не каждому. Если вы хотите, чтобы в доме было уютно, но не желаете разбираться в сложностях полива и подкормки — купите этот цветок. Его крупные фиолетовые листья эффектно смотрятся в любом пространстве.

Треугольную или фиолетовую кислицу разводили еще советские хозяйки. Ее ценили за необычный вид и неприхотливость. Кроме того, у цветка есть одна особенность — к вечеру он складывает лепестки и словно засыпает. А с восходом солнца они вновь раскрываются.

Растение отлично себя чувствует на застекленном балконе, где нет прямых солнечных лучей. Если же ваши окна выходят на юг, поставьте кислицу в полуметре от подоконника, чтобы яркий свет не обжигал листья. После покупки посадите цветок в широкий, но невысокий горшок и за считаные месяцы он заполнит его до отказа, пишет автор Дзен-канала «Сад Фрейи».