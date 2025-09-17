Когда самолет купается в струях воды: зачем нужен зрелищный ритуал воздушных ворот

Водная арка — традиция, родившаяся из морских обычаев и ставшая важной частью авиационного мира.

Водная арка, или водяные ворота — это одна из самых ярких и красивых традиций в авиации. Когда новый рейс или важный полет встречают таким способом, это всегда выглядит впечатляюще.

Струи воды над самолетом — не просто красивая картинка. Это настоящий салют, который завораживает и пассажиров, и пилотов, и даже тех, кто приезжает на встречу.

Откуда взялась эта традиция?

Корни водной арки уходят в морские обычаи. Раньше корабли, отправляющиеся в свое первое плавание или заходящие в новый порт, приветствовали мощным залпом воды с береговых батарей.

Потом эту роль взяли на себя пожарные катера, которые встречали суда струями воды из мощных пушек.

В авиации первый раз водная арка появилась в начале 1990-х годов. Это случилось в американском аэропорту Солт-Лейк-Сити.

Тогда авиакомпания «Дельта Эйрлайнз» устроила такой салют в честь пилота-ветерана, уходящего на пенсию. С тех пор традиция распространилась по всему миру, пишет сайт Тонкости туризма.

Когда устроят водную арку?

Водная арка — это не просто шоу, а знак особого случая, пишет techinsider.ru. Ее устраивают в нескольких ситуациях:

Когда самолет впервые летит по новому маршруту для авиакомпании.

При последнем рейсе самолета из аэропорта.

В честь юбилея авиакомпании или круглой цифры совершенных рейсов.

Когда новая модель самолета совершает свой первый полет.

В честь пилота, который уходит в отставку.

Если авиакомпания возобновляет рейсы в аэропорт после долгого перерыва.

Как происходит сам ритуал?

По виду кажется, что все просто — пожарные машины направляют струи воды вверх. Но на самом деле организация требует точности и согласования с авиадиспетчерами.

На взлетно-посадочной полосе ставят минимум две пожарные машины напротив друг друга — по разные стороны от самолёта.

По команде диспетчера пожарные включают мощные водометы и обрушивают на самолет огромные потоки воды — каждая машина может вылить до 6000 литров.

Ритуал часто сопровождается солнечной погодой и радугой над «водной дугой», что делает картину еще красивее.

Безопасно ли это для самолёта?

Не стоит беспокоиться: водная арка абсолютно безопасна для самолетов. За годы эксплуатации лайнеры не раз попадали в грозовые тучи и проливные дожди, где поток воды гораздо сильнее.

Поэтому такой салют не навредит ни технике, ни пассажирам.

Тем не менее бывают смешные случаи. Например, в 2018 году в аэропорту Дубая мощная струя случайно разблокировала дверь самолета во время ритуала, сообщает countryscanner.ru.

Почему это так красиво и трогательно?

Водная арка — символ торжества и уважения. Пассажиры, которые впервые видят такой салют, часто запоминают его надолго.

Для пилотов и экипажа — это знак признания и благодарности за работу. А для авиакомпании — возможность отметить важный момент в своей истории.

Многие сравнивают эффект от водной арки с настоящим фейерверком.

Иногда это даже лучше, потому что зрелище происходит прямо на земле, можно сравнить мощь струй воды, свет радужных переливов и большой масштаб процедуры.