За забором подземки: петербуржцам показали очередную стройку метро

Жителям Санкт-Петербурга показали шахту под номером 609, которую планируют разместить возле пересечения Комендантского проспекта и Плесецкой улицы.
В будущем на этом месте построят новую станцию метрополитена, и от этой строительной площадки зависит возведение всего участка линии, сообщает телеграм-канал «Подземник».
Сообщение об этом было опубликовано в одном из городских каналов в социальной сети.
На глубине к данной шахте присоединят двухпутный тоннель и еще два однопутных. Строительные работы начнутся с северной стороны: от наземной станции «Коломяжская» комплекс «Надежда» будет вести проходку двухпутного тоннеля в направлении Плесецкой улицы.
Со стороны юга два проходческих щита проложат в сторону шахты однопутные тоннели от станции «Комендантский проспект».
В пределах этой шахты также запланировано устройство камеры для разборки комплекса «Надежда» — аналогичная процедура проводилась при возведении участка между станциями «Дунайская» и «Проспект Славы».
Теперь на месте будущей стройки находятся газон и проезжая часть. Сам рабочий процесс и последующее открытие станции будут основываться на успешном завершении всех этапов строительства шахты № 609.
