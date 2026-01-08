Городовой / Город / За забором подземки: петербуржцам показали очередную стройку метро
За забором подземки: петербуржцам показали очередную стройку метро

Опубликовано: 8 января 2026 05:00
 Проверено редакцией
За забором подземки: петербуржцам показали очередную стройку метро
За забором подземки: петербуржцам показали очередную стройку метро
Городовой ру

Сейчас на этом участке располагаются газон и автомобильная дорога.

Жителям Санкт-Петербурга показали шахту под номером 609, которую планируют разместить возле пересечения Комендантского проспекта и Плесецкой улицы.

В будущем на этом месте построят новую станцию метрополитена, и от этой строительной площадки зависит возведение всего участка линии, сообщает телеграм-канал «Подземник».

Сообщение об этом было опубликовано в одном из городских каналов в социальной сети.

На глубине к данной шахте присоединят двухпутный тоннель и еще два однопутных. Строительные работы начнутся с северной стороны: от наземной станции «Коломяжская» комплекс «Надежда» будет вести проходку двухпутного тоннеля в направлении Плесецкой улицы.

Со стороны юга два проходческих щита проложат в сторону шахты однопутные тоннели от станции «Комендантский проспект».

В пределах этой шахты также запланировано устройство камеры для разборки комплекса «Надежда» — аналогичная процедура проводилась при возведении участка между станциями «Дунайская» и «Проспект Славы».

Теперь на месте будущей стройки находятся газон и проезжая часть. Сам рабочий процесс и последующее открытие станции будут основываться на успешном завершении всех этапов строительства шахты № 609.

Автор:
Юлия Аликова
Город
