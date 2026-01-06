Городовой / Город / Заброшенные школы деревень откроют двери: где этим летом отдохнут дети
Заброшенные школы деревень откроют двери: где этим летом отдохнут дети

Опубликовано: 6 января 2026 23:00
 Проверено редакцией
Заброшенные школы деревень откроют двери: где этим летом отдохнут дети
Заброшенные школы деревень откроют двери: где этим летом отдохнут дети
Городовой ру

Спикер Госдумы считает целесообразным открывать при крупных предприятиях оздоровительные учреждения для детей.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил рассмотреть возможность открытия детских лагерей на базе закрытых сельских школ при небольших финансовых вложениях, сообщает 78.ru.

Он считает, что в сельской местности, где закрываются учебные заведения, часто есть подходящие здания и необходимая инфраструктура, позволяющие использовать их для организации летнего отдыха школьников.

Такой подход может стать альтернативой заброшенным пустующим строениям.

Володин отметил, что в разных регионах страны сохраняется спрос на муниципальные и государственные детские оздоровительные учреждения. Он уверен, что в каждом районе должна быть возможность для детей посещать такие лагеря.

Помимо этого, глава нижней палаты парламента считает перспективной идею создания оздоровительных учреждений для детей на базе крупных предприятий.

По словам Вячеслава Володина, такие меры дадут положительный результат как для самих работников, так и для их семей, так как те, кто трудятся на этих предприятиях, будут спокойны за своих детей.

Подобный формат летнего досуга способствует социальной адаптации детей и позволяет родителям организовывать своё время эффективнее.

Автор:
Юлия Аликова
