Загородные сокровища Петербурга: где спрятались дачи XIX века?

Петербург – город строгий и парадный, но и отдых любит! В XIX веке вокруг столицы вырос целый мир дач – уютных уголков для летнего отдыха. Давайте поищем эти осколки прошлого и представим себя на месте аристократов и художников тех времен.

Петербург всегда хотел на природу, на простор! В 19 веке, особенно во второй его половине, вокруг города как грибы после дождя росли дачи.

Это были настоящие летние райские уголки, где отдыхали и вдохновлялись писатели, художники, богатые промышленники и аристократы.

Дачи были не просто дома для отдыха, а целые миры, полные жизни, музыки, разговоров и, конечно, творчества. Давайте попробуем найти хотя бы осколки этого ушедшего мира, среди современных домов и дорог.

Петергофская дорога и Стрельна: Соседи императоров жили на широкую ногу

Петергофская дорога, что тянулась вдоль залива, была самым модным дачным направлением. Само соседство с царскими дворцами в Петергофе и Стрельне делало эти места особенными. Здесь жили не только богачи, но и знаменитые люди искусства.

Взять, к примеру, Стрельну. Там стоит поискать бывшую усадьбу Орловых, которую позже стали звать Михайловской дачей. Это был целый комплекс в стиле классицизма – с колоннами, портиками и огромным парком.

Все дышало богатством и величием. Прогуливаясь по аллеям, легко представить, как здесь гремели балы и приемы. Хотя время и война не пощадили усадьбу, даже то, что осталось, напоминает о былом великолепии.

Рядом, у Петергофа, располагалась знаменитая "Сергиевка" – дача герцогов Лейхтенбергских. Этот комплекс – как лоскутное одеяло из разных стилей: неоготика, необарокко…

Получилось необычно и очень красиво. "Сергиевка" славилась своим огромным парком, где росли редкие деревья, были гроты и скульптуры.

Сегодня там Биологический институт, но парк и старинные постройки открыты для всех. Можно погулять и почувствовать себя гостем романтической усадьбы XIX века.

Сестрорецк: Морской воздух, сосны и богема

Сестрорецк, на берегу Финского залива, привлекал совсем другую публику – творческих людей, художников, писателей, и просто тех, кто любил море и сосновый воздух.

Здесь атмосфера была проще, свободнее, чем на парадной Петергофской дороге. Дачи в Сестрорецке часто строили деревянными, легкими, как будто на время, подчеркивая их летний характер.

Жаль, что многие дачи Сестрорецка не сохранились. Но история помнит, что это были места встреч для писателей, художников и актеров.

Говорят, здесь любил отдыхать художник Репин, искал вдохновение в морских пейзажах и общался с друзьями-художниками. Хоть дачи Репина и не дошли до нас, дух Сестрорецка до сих пор напоминает о той творческой эпохе.

Павловск и Царское Село: Парки, тишина и императорская тень

К югу от Петербурга – императорские Павловск и Царское Село. И вокруг них тоже вырос дачный пояс. Но дачи здесь были другие – не такие роскошные, как на Петергофской дороге, а более уютные, семейные, скромные, но не менее очаровательные.

В Павловске стоит обратить внимание на дачу великого князя Константина Николаевича – так называемый Мраморный дворец (не путать с большим Мраморным дворцом в Петербурге).

Этот небольшой, изящный дворец в стиле классицизма стоял на берегу речки Славянки и отлично вписывался в пейзаж Павловского парка. Сейчас там санаторий, но дворец видно и снаружи. Можно представить, как гуляли по парку члены великокняжеской семьи, как проводили тихие вечера.

К сожалению, время не пощадило дачи XIX века. Многие исчезли, поглощенные новыми постройками или разрушенные. Но те немногие островки старины, которые еще можно найти вокруг Петербурга, дарят нам возможность прикоснуться к той прекрасной эпохе, когда жизнь казалась медленнее, а красота и тишина ценились особенно высоко.

Прогуливаясь по старым паркам и вглядываясь в чудом сохранившиеся дома, мы можем на миг ощутить очарование утраченного мира петербургских дач XIX века.