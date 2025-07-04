Аномалия на юге: что такое «черная жара» и как она повлияет на отдых в России

После относительно прохладного июня на черноморские курорты России может прийти так называемая «черная жара» — аномальная волна тепла, когда температура воздуха достигает +38…+42 °С и почти не опускается ниже этих значений даже ночью.

Синоптики обозначают области воздействия такого антициклона темным, почти черным цветом — отсюда и название.

Аномальная волна тепла — прогноз для курортов Черного моря

В настоящее время «черная жара» охватила Европу и достигла своего пика. С завтрашнего дня она начнет ослабевать, смещаясь на юго-восток, и в течение недели может дойти до Черноморского побережья России, где воздух прогреется до +41 °С.

Как пишет Tourdom, аналогичная ситуация уже случалась в июле 2024 года — тогда Крым пережил самый жаркий месяц за всю историю наблюдений с 1868 года.

От Европы к России — как движется «черная жара»

В прошлом году максимальные температуры достигали 42 градусов, но в первые дни июля столбики термометров не превышали +35,3 °С, зафиксированных 2 июля в Симферополе.

На Кубани также было жарко — в Краснодаре и окрестностях дневная температура превысила +38 °С к концу первой декады.

Жаркие дни июля на Кубани и в Крыму — что ожидать туристам

Местные синоптики не исключают, что начало июля 2025 года не будет столь же жарким, однако признают — жара неизбежна. При этом ожидается, что теплый воздух придет не из Европы, а из Африки.

В Крыму температура начнет расти с 3 июля и к выходным достигнет +33 °С. В четверг возможны грозы в восточной части полуострова, после чего осадков не ожидается до середины следующей недели.

Температурные рекорды и грозы — особенности погоды на Черноморье

На Черноморском побережье Краснодарского края завтра прогнозируются ливни и даже град. Воздух прогреется до +25 °С, а в последующие два дня — до +30 °С. Высокая влажность около 79% усилит ощущение духоты и жары.

Вода и воздух — как меняется климат на курортах России

Температура воздуха на следующей неделе в Крыму и на Кубани может подняться до +35 °С.

Одновременно с этим прогревается и море — сегодня у Азовского побережья вода достигла +23 °С, у берегов Севастополя — +21 °С. В Алуште, Ялте и Евпатории вода пока прохладнее — около +19 °С, а в Судаке и Феодосии — всего +18 °С.

«Черная жара» и ее влияние на отдых у моря

В Краснодарском крае море немного теплее — в Анапе и Геленджике +21 °С, в Сочи +22 °С.

По прогнозам синоптиков, температура воды вдоль всего российского Черноморского побережья в ближайшие дни поднимется на несколько градусов, что сделает отдых у моря более комфортным несмотря на аномальную жару.