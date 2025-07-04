Разводной мост через Неву: почему сооружение обещает стать новой достопримечательностью Петербурга

В Петербурге начинается строительство нового моста через Неву. Он станет не только частью масштабного проекта — Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), но новой достопримечательностью.

Разбираемся, что же там будет и почему этот мост обещает стать настоящей городской «фишкой».

Где и как построят?

Мост появится недалеко от Финляндского железнодорожного моста — в районе, где Неву пересекают уже несколько переправ.

Это место выбрано не случайно: здесь удобное транспортное сообщение между северными и южными районами Петербурга.

Новый мост станет частью 4-го этапа строительства ШМСД — масштабного платного скоростного маршрута длиной около 32 километров, который соединит разные части города и Ленинградской области.

Особенности моста

Главная «изюминка» — однокрылый разводной пролет длиной 60,1 метра. Это будет самый длинный разводной пролет в Петербурге, а сам мост — настоящий инженерный шедевр, передает Главгосэкспертиза России.

Общая длина моста составит 777,3 метра, он опирается на 11 опор, из которых 6 находятся в русле Невы, а 5 — в пойменной части.

Новый разводной мост через Неву будет отвечать всем современным требованиям. По обе стороны сооружения пройдут по три полосы для автомобилей, а на искусственных сооружениях установят шумозащитные экраны.

Когда ждать?

Открыть мост для движения планируется в 2028–2029 годах. Причем мост запустят раньше, чем будет готова вся магистраль: это позволит разгрузить существующие мосты и улучшить транспортную ситуацию уже в ближайшие годы.

Полная же магистраль с развязкой на КАД обещает появиться не раньше 2030 года. Новый мост — это не просто переправа через реку.

Он станет частью платной скоростной магистрали, которая позволит объезжать центр города, снижая нагрузку на главные магистрали и облегчая движение транзитного транспорта, особенно в направлении Вологды и Мурманского шоссе.

Кроме того, мост разгрузит соседние Александра Невского и Володарский мосты, что особенно важно для жителей и гостей Петербурга.

Новый разводной мост через Неву обещает стать не только транспортным узлом, но и заметной архитектурной точкой на городской карте. Так что следим за стройкой — скоро будет, что показать друзьям и гостям города.