Осторожно, акция: какие товары в «Магните» могут оказаться опасными для вашего кошелька и здоровья

Как сэкономить и не купить кота в мешке?

Вопрос качества продуктов питания, безусловно, напрямую влияет на здоровье человека. Поэтому к выбору продуктов в сетевых магазинах, таких как «Магнит», стоит подходить особенно тщательно.

Существуют определенные товары, приобретение которых может обернуться не только финансовыми потерями, но и проблемами со здоровьем.

Цена ошибки: почему важно тщательно выбирать продукты

Некачественная еда негативно сказывается на общем самочувствии и состоянии организма. Экономия на продуктах питания — стратегия, которая может обернуться гораздо большими затратами в будущем, ведь здоровье — бесценно.

Как сообщает канал «Всегда вкусно!», в «Магните», как и в любом другом супермаркете, можно найти достойные товары, однако есть позиции, приобретение которых стоит избегать.

Рациональным подходом является покупка чая или круп по акциям (в количестве 5–10 пачек), в то время как скоропортящиеся продукты следует приобретать строго по необходимости. Подобный подход позволяет существенно экономить бюджет – до 80 тысяч рублей в год.

Статистика неумолима: по данным исследований, значительный процент покупателей переплачивает за фасованные продукты, и это далеко не всегда оправдано.

Семь табу: продукты, которых стоит избегать в «Магните»

Существует ряд продуктов, от покупки которых стоит воздержаться в «Магните», чтобы избежать разочарования и возможных проблем со здоровьем.

Соль и специи в мельницах — привлекательная упаковка и высокая цена не гарантируют соответствующего качества. Зачастую, это обычная соль с травами, продаваемая под видом «прованской» за тройную стоимость.

Гораздо выгоднее приобретать соль и травы отдельно и создавать собственные уникальные смеси.

Сырные и колбасные нарезки — обходятся значительно дороже цельных кусков (в 2–3 раза). Существует риск использования продуктов с истекающим сроком годности, которые подвергаются переупаковке.

Паштеты — состав паштетов вызывает обоснованные вопросы. Зачастую используются субпродукты низкого качества и сомнительные добавки. Информация, полученная от работников мясокомбинатов, лишь подтверждает эти опасения.

Альтернативой может стать приготовление домашнего паштета из печени — это не только вкуснее, но и полезнее.

Просрочка и подозрительные продукты — даже при нормальном сроке годности товары могут оказаться испорченными. Необходимо внимательно осматривать упаковку на предмет вздутия, изменения цвета или наличия плесени.

Суповые наборы — куриные обрезки, входящие в состав суповых наборов, вряд ли подойдут для приготовления полноценного супа. Качество оставляет желать лучшего. Лучше отдать предпочтение крыльям или бёдрам.

Сухофрукты и орехи на развес — гигиена при продаже развесных продуктов зачастую оставляет желать лучшего. Существует риск заражения бактериями и микроорганизмами. Безопаснее выбирать фасованные орехи в герметичной упаковке.

Фасованные овощи и фрукты — в упаковках часто встречаются испорченные продукты, что ведет к существенным потерям. Лучше приобретать овощи и фрукты на развес, чтобы иметь возможность оценить их качество визуально.

Здоровое питание — инвестиция в будущее

Вместо сомнительных продуктов стоит отдавать предпочтение свежим и натуральным. Переход на домашние перекусы позволяет контролировать состав и качество потребляемой пищи.

Рекомендуется включать в рацион следующие продукты:

Овощи (брокколи, кабачки) — способствуют снижению уровня холестерина.

Фрукты (яблоки, груши) — ускоряют метаболизм.

Белок (яйца, творог) — обеспечивают чувство сытости.

Крупы (овсянка, гречка) — полезны для желудочно-кишечного тракта.

Вода (2 литра в день) — улучшает состояние кожи и пищеварение.

Следует избегать обработанных продуктов, трансжиров и сладостей, так как они негативно влияют на здоровье. Статистические данные подтверждают, что употребление натуральных продуктов снижает риск ожирения.

Таким образом, осознанный выбор продуктов — залог здоровья и благополучия.