«Срочно нужна лодка»: как петербуржцы справляются с редким наводнением в июле

Петербург 4 июля 2025 года запомнит надолго. Прогноз о редком наводнении в июле, с которым город столкнулся впервые за 160 лет, сбывается. Обычно такие явления случаются в осенне-зимний период.

Вода в реках и каналах начала подниматься уже с раннего утра. Сильный западный ветер буквально гонял волны по Неве, создавая необычную для лета картину.

Что же произошло?

Виной всему стал мощный циклон, который принес с собой сильный западный ветер с порывами до 20-25 м/с — это почти штормовой уровень для Финского залива и Невской губы.

Такой ветер буквально «нагнал» воду с Балтийского моря в устье Невы, что вызвало резкий подъем уровня воды.

По прогнозам синоптиков, максимальный подъем мог достигнуть 170-190 см, а по некоторым расчетам даже превысить 200 см — это очень серьезно для Петербурга, особенно в июле.

Власти города отнеслись к ситуации максимально серьезно. Еще вечером 3 июля начали закрывать комплекс защитных сооружений, то есть дамбу, которая должна предотвратить затопление центральных районов.

Работа затворов стартовала примерно в 21:00–22:00, чтобы к утру 4 июля город был защищен от возможного наводнения.

Благодаря этому, несмотря на сильные дожди, грозы и порывы ветра, вода не поднялась до критического уровня в жилых районах.

Без затоплений не обошлось

В Петербурге уже наблюдаются подтопления: в Сестрорецке на муниципальной парковке у пляжа «Дюны» припаркованные автомобили постепенно оказываются под водой. Также затопило парк «Дубки», пишут в телеграм-канале Новости Питера.

На Финском заливе также отмечаются высокие волны. Из-за сильного ветра и грозы в некоторых местах падают деревья. А на улице Моисеенко в Петербурге железный лист рухнул прямо на проезжую часть. К счастью в этот момент машины находились далеко.

А накануне вечером в городе молния попала в самый высокий не только в Петербурге, но и Европе — Лахта Центр. Камеры петербуржцев запечатлели эпичный момент.

Люди передвигаются по городу с трудом. Так, группа молодых людей, которые спешили на тренировку по гребле, едва не унесло.

Однако отчаянные петербуржцы, или как их называют «моржи», решили искупаться в Неве в такую ненастную погоду. Делать это очень опасно и лучше не следовать примеру любителей экстремальных купаний.

Нужна лодка

А петербуржцы тем временем комментируют ситуацию в соцсетях.

«СРОЧНО! Куплю лодку», — пишет пользователь сети.

В ответ на подобное объявление местные жители шутят, что при такой погоде нужно подводная лодка или Ноев ковчег. Также актуальны стали шутки про Титаник и ту самую дощечку, на которой спаслась главная героиня фильма.

А пока город приходит в себя после этого редкого июльского шторма, синоптики обещают, что ветер будет стихать только к ночи 5 июля и погода постепенно улучшится, жара вернется вместе с летним солнцем.