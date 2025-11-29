«Захватили Сенную»: петербуржцы жалуются на стаи жирных голубей у входа в метро

На Сенной площади появилось столько голубей, что проход к метро для многих стал испытанием. Огромные стаи сидят на асфальте, крыше ТЦ и буквально роятся в воздухе. По словам местных жителей, птицы не просто не боятся людей — они ведут себя так, будто площадь принадлежит им.
Чаще всего жалуются на то, что голуби «атакуют» проходящих слишком низкими пролётами, а риск стать мишенью для пернатых вырос в разы. При этом птицы выглядят неожиданно упитанными, и жители недоумевают, кто же их так щедро подкармливает, несмотря на запреты.
Особенно плотная концентрация голубей — между ТЦ «Пик» и входом на станцию метро «Сенная площадь». Там они заполняют практически всё пространство, заставляя людей лавировать между птицами.
Пока непонятно, будет ли принято какое-то решение по очистке площади, но горожане уже называют Сенную «пернатым коридором» и надеются, что массовое скопление голубей не станет новой городской нормой.