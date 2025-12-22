Застройщики больше не спасутся: правительство решило вернуть штрафы за опоздания

В ближайшее время в России не планируется продлевать приостановку действия штрафных санкций для строительных компаний, задерживающих завершение жилых объектов.
Решение касается всех участников долевого строительства, которые ранее могли рассчитывать на смягчение мер ответственности, сообщают «Известия».
Во время прямой линии, прошедшей 19 декабря, к президенту Владимиру Путину обратился житель Всеволожска с жалобой на постоянные переносы сроков сдачи жилья. На этот эпизод обратили внимание представители Ленинградской области.
В администрации области уточнили, что жилой комплекс из шести зданий на 736 квартир, возведённый фирмой «А101», официально был принят в эксплуатацию 13 августа.
Сообщается также, что новостройка подключена ко всем необходимым инфраструктурным системам, включая подачу тепла.
После обращения граждан к президенту губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко взял на личный контроль ситуацию с дольщиками «А101 Всеволожск».
Компетентные органы продолжают следить за развитием событий и обеспечивать интересы покупателей жилья.
