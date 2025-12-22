Городовой / Город / Застройщики больше не спасутся: правительство решило вернуть штрафы за опоздания
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Москва vs Петербург: инфраструктурный разрыв, который видят жители Город
В сердце Петербурга вспыхнула новогодняя ёлка, а по городу разошлись волшебные огоньки праздничных гуляний Город
Хватит переплачивать за «пустышку»: как выбрать рыбу с икрой Общество
Если остались чипсы, готовим салат «Подсолнух»: нежный внутри, с маслинами снаружи Полезное
Петербург ждёт новогоднее чудо: придёт ли зима в последний момент Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Застройщики больше не спасутся: правительство решило вернуть штрафы за опоздания

Опубликовано: 22 декабря 2025 13:11
Застройщики больше не спасутся: правительство решило вернуть штрафы за опоздания
Застройщики больше не спасутся: правительство решило вернуть штрафы за опоздания
Городовой ру

Президент России Владимир Путин принял это решение после обращения жительницы города Всеволожск.

В ближайшее время в России не планируется продлевать приостановку действия штрафных санкций для строительных компаний, задерживающих завершение жилых объектов.

Решение касается всех участников долевого строительства, которые ранее могли рассчитывать на смягчение мер ответственности, сообщают «Известия».

Во время прямой линии, прошедшей 19 декабря, к президенту Владимиру Путину обратился житель Всеволожска с жалобой на постоянные переносы сроков сдачи жилья. На этот эпизод обратили внимание представители Ленинградской области.

В администрации области уточнили, что жилой комплекс из шести зданий на 736 квартир, возведённый фирмой «А101», официально был принят в эксплуатацию 13 августа.

Сообщается также, что новостройка подключена ко всем необходимым инфраструктурным системам, включая подачу тепла.

После обращения граждан к президенту губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко взял на личный контроль ситуацию с дольщиками «А101 Всеволожск».

Компетентные органы продолжают следить за развитием событий и обеспечивать интересы покупателей жилья.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью