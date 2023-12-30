Завидуют не по-детски: иностранцы только мечтают об этой русской новогодней традиции

Люди за границей томятся в ожидании Рождества, чтобы отведать сочной индейки и открыть все подарки под елкой. Россияне же во многом обожают зимние праздники только за то, что на них можно как следует отдохнуть. Иностранцы могут этому только завидовать.

Жизнь в европейских странах не останавливается практически никогда. Сотрудники не покидают своих мест и знать ничего не знают о каникулах. Выходной дается максимум 1 января, и то далеко не всегда.

Единственный свободный день работяги стараются провести в кругу семьи и друзей. В любом случае не идет и речи о том, что гулять можно до самого утра. Когда иностранцы узнают, что традиционные праздничные дни в России не заканчиваются всю неделю, то не могут в это поверить, передает портал «Культурогия».

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