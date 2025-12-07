Заводы на Неве притихли: в большинстве отраслей — спад производства

В октябре текущего года двадцать из двадцати шести промышленных направлений Петербурга столкнулись с ухудшением показателей деятельности. Четыре отрасли зафиксировали снижение темпов роста, а шестнадцать уменьшили объёмы продукции. Для сравнения, месяцем ранее ухудшения наблюдались в восемнадцати направлениях.
По информации, обобщённой Петростатом, в целом промышленность города продолжала показывать положительную динамику — соответствующий индекс достиг отметки 105,2%. Однако за десять месяцев прошлого года этот показатель был заметно выше — 112,7%. Таким образом, темпы роста сократились более чем наполовину.
Особенно неблагоприятная ситуация сложилась в группе обрабатывающих гражданских производств, где большая часть отраслей продемонстрировала негативную динамику. Среди них три направления замедлили увеличение производства, десять уже перешли в стадию сокращения, и ещё три удерживают тенденцию к снижению объёмов.
Самые значительные потери отмечаются в изготовлении мебели, а также в производстве одежды и кожаных изделий — объёмы здесь снизились на 15–16%.