Заводы на Неве притихли: в большинстве отраслей — спад производства

Опубликовано: 7 декабря 2025 13:16
Городовой ру

Рост индекса потребительских цен замедлился более чем вдвое по сравнению с предыдущим периодом.

В октябре текущего года двадцать из двадцати шести промышленных направлений Петербурга столкнулись с ухудшением показателей деятельности. Четыре отрасли зафиксировали снижение темпов роста, а шестнадцать уменьшили объёмы продукции. Для сравнения, месяцем ранее ухудшения наблюдались в восемнадцати направлениях.

По информации, обобщённой Петростатом, в целом промышленность города продолжала показывать положительную динамику — соответствующий индекс достиг отметки 105,2%. Однако за десять месяцев прошлого года этот показатель был заметно выше — 112,7%. Таким образом, темпы роста сократились более чем наполовину.

Особенно неблагоприятная ситуация сложилась в группе обрабатывающих гражданских производств, где большая часть отраслей продемонстрировала негативную динамику. Среди них три направления замедлили увеличение производства, десять уже перешли в стадию сокращения, и ещё три удерживают тенденцию к снижению объёмов.

Самые значительные потери отмечаются в изготовлении мебели, а также в производстве одежды и кожаных изделий — объёмы здесь снизились на 15–16%.

Автор:
Юлия Аликова
