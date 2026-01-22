Городовой / Вопросы о Петербурге / Жесткая или мягкая вода в Санкт-Петербурге?
Жесткая или мягкая вода в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 22 января 2026 14:20
 Проверено редакцией
Жесткая или мягкая вода в Санкт-Петербурге?
Жесткая или мягкая вода в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/ Bulkin Sergey

В Санкт-Петербурге вода в системе городского водоснабжения в основном мягкая — и это не просто ощущение, а подтверждённый факт.

По данным ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», средняя жёсткость водопроводной воды после очистки держится в пределах 0,7–0,9 ммоль/л, что по нормативам соответствует категории мягкой. Всё дело в главном источнике — реке Неве. Её воды формируются преимущественно за счёт дождей и таяния снегов, поэтому они не успевают насытиться минеральными солями, как это бывает с глубинными артезианскими источниками.

Во всех районах города вода одинаковая?

Впрочем, картина не везде одинакова. Хотя в центре города вода остаётся стабильно мягкой, в отдельных районах жёсткость может заметно отличаться. Это связано с особенностями местных водопроводных сетей и смешением воды из разных источников.

Например, в южных районах (Фрунзенском, Московском, Кировском, Красносельском) жёсткость чуть выше — от 1,0 до 1,5 ммоль/л: здесь к невской воде иногда подмешиваются подземные воды. На севере города (в Выборгском, Приморском, Калининском районах, а также в Кронштадте) показатель может достигать 1,5–3,5 ммоль/л — вода уже ближе к средней по жёсткости.

А в пригородах — Пушкине, Павловске, Колпино, Красном Селе — жёсткость нередко составляет 2,5–7,0 ммоль/л, что уже относится к категории средней и жёсткой воды.

Чтобы быть уверенным в качестве воды, полезно время от времени обращать внимание на её цвет, запах и вкус. Раз в год можно заказать лабораторный анализ — он покажет актуальное содержание солей и других примесей.

Если возникают сомнения или вопросы, всегда можно обратиться в специализированную лабораторию или проконсультироваться с экспертом: так вы получите точную картину и сможете подобрать оптимальное решение для своего дома.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
