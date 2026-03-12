6 ошибок пенсионеров, которые живут в деревне: почему они стоят здоровья, денег и нервов

Что пенсионеры в деревне делают не так и ради чего губят здоровье и нервы

Многие люди пожилого возраста мечтают о переезде в деревню. На первый взгляд кажется, что лучшего и не придумаешь: свежий воздух, природа, своя земля, тишина. Но реальность оказывается куда менее идеальная. Многие пенсионеры при переезде в деревню совершают ошибки, которые стоят им здоровья, денег и нервов. Автор дзен-канала "ХОЗЯЮШКА" рассказала, что пожилые люди в деревне делают не так.

Вот 6 ошибок, которые часто совершают деревенские пенсионеры.

Копают огород «на износ»

С утра до вечера в течение полугода без праздников и выходных пожилые деревенские жители буквально пашут на огороде. В итоге "гробят" свою спину, ложатся с давлением и обострением хронических заболеваний. Лучше освоить небольшой участок земли и работать в удовольствие, а не убиваться на целом гектаре до потери пульса.

Не утепляют дом «по-настоящему»

Если по-хорошему не утеплить дом, то придется отдать несколько пенсий на оплату тепла. И еще не факт, что зимой будет тепло. Особенно страдают те, кто топит газом или дровами. Кажется, что хорошо отапливаешь, а по факту в доме 16 градусов, потому что половина тепла выходит через щели. В старом доме сначала потребуется хорошо потратиться на утепление чердака, окна и пола, и только после этого приступать к обычному отоплению.

Игнорируют профилактику скважины и септика

В городе мало кто задумывается о том, куда уходят стоки, а в деревне каждый отвечает за этот вопрос сам. А многие пенсионеры, особенно те, что приехали из города, не занимаются этим. В итоге что-то ломается или засоряется, и ремонт оказывается сильно дороже, чем плановое обслуживание раз в год.

Держат огромное хозяйство

Свое мясо, молоко и яйца - это хорошо, но стоит это все огромного труда. Скотину нужно кормить, убирать в хлеву, доить, выгуливать, и все это каждый день без перерыва на выходные или праздники. Не получится даже элементарно уехать в отпуск, если животных не с кем оставить. Поэтому прежде чем заводить скотину, подумайте, принесет ли вам это радость или это будет тяжелой и скучной обязанностью, чтобы было "как у всех".

Отказываются от интернета и современных технологий

В современном мире без интернета деревенские пенсионеры не имеют возможности вызвать на дом врача, записаться на прием, оплатить счета, позвонить детям по видеосвязи. Пожилые люди буквально отрезаны от мира. Автор блога настоятельно рекомендует не отказываться от интернет-возможности и попросить детей настроить смартфон и объяснить базовые правила управления.

Откладывают визит к врачу

В деревнях обычно медицинский пункт находится далеко. Порой добираться приходится за 40 километров на попутке или такси. Конечно, пенсионерам тяжело ехать к врачу и они решают "подождать, пока пройдет". Ну и пускай давление уже месяц высокое, а боли в груди лишь усиливаются - добираться сложно, а потому можно еще потерпеть. Живя в деревне, на здоровье экономить нельзя. При переезде за город заранее узнайте, есть ли в вашем районе фельдшерский пункт, как вызвать скорую, как записаться к врачу через телемедицину.

Автор блога уверяет, что всех этих ошибок можно избежать, если думать наперед, а не реагировать на последствия, то есть утеплять дом до зимы, думать, прежде чем заводить хозяйство и осваивать землю, проводить плановое обслуживание септика, своевременно проверять здоровье. И тогда деревенская жизнь на пенсии покажется вполне комфортной.

"Деревня — это не дача. Это жизнь. Со своими правилами. И те, кто их принимает, живут там счастливо и долго", - уверяет блогер.

