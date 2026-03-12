Сгущенка из Петербурга: 12 брендов провалили тест

Специалисты «Общественного контроля» вновь проверили магазины Санкт-Петербурга, на этот раз протестировав качество 12 видов сгущенного молока.
Ни один из них не выдержал испытаний — это худший показатель за последние два десятилетия для такой популярной сладости.
В каждой упаковке выявили несоответствия ГОСТу, а дополнительные проблемы вызвали особое беспокойство; детали обнародовала пресс-служба организации.
Например, продукция ООО «Брасовские сыры» из Брянской области оказалась фальсификатом: массовая доля белка вместо минимум 7% составила лишь 3,25%, а в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) — вместо 34% всего 16,9%.
Аналогичные проблемы у «Сгущенки Пионерской» того же производителя: белка 3,13%, в СОМО — 11,9%.
СОМО — это остаток после удаления воды и жира из сгущенки, ключевой индикатор натуральности. Если показатель ниже 34%, продукт разбавлен посторонними добавками.
При заниженной доле белка теряется пищевая ценность и биологическая польза молока, — пояснил доктор меднаук, академик РАЕН Владимир Доценко.
В пяти образцах обнаружена нежелательная микрофлора: ТМ «Лента» (АО «Консервный завод „Саранский“» из Мордовии), «Bonvida» (ОАО «Белмолпродукт» из Белгорода), «Волоконовское» (ООО «Белмолпродукт» из Белгородской области), «Ашан» и «Главпродукт» (АО «Верховский молочно-консервный завод» из Орловской области).
В сгущенных сливках «Тяжин» (ООО «Кузбассконсервмолоко» из Кемеровской области) нашли немолочные жиры.
Рекомендуется избегать сгущенки марок «Молочная страна», «Магнит», «Дивно Край», «Лента», «Bonvida», «Волоконовское», «Пионерское», «Ашан», «Главпродукт» и «Тяжин».