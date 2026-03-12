Сгущенка из Петербурга: 12 брендов провалили тест
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сгущенка из Петербурга: 12 брендов провалили тест

Опубликовано: 12 марта 2026 12:30
 Проверено редакцией
Сгущенка из Петербурга: 12 брендов провалили тест
Сгущенка из Петербурга: 12 брендов провалили тест
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
 В каждой банке обнаружили нарушения ГОСТа.

Специалисты «Общественного контроля» вновь проверили магазины Санкт-Петербурга, на этот раз протестировав качество 12 видов сгущенного молока.

Ни один из них не выдержал испытаний — это худший показатель за последние два десятилетия для такой популярной сладости.

В каждой упаковке выявили несоответствия ГОСТу, а дополнительные проблемы вызвали особое беспокойство; детали обнародовала пресс-служба организации.

Например, продукция ООО «Брасовские сыры» из Брянской области оказалась фальсификатом: массовая доля белка вместо минимум 7% составила лишь 3,25%, а в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) — вместо 34% всего 16,9%.

Аналогичные проблемы у «Сгущенки Пионерской» того же производителя: белка 3,13%, в СОМО — 11,9%.

СОМО — это остаток после удаления воды и жира из сгущенки, ключевой индикатор натуральности. Если показатель ниже 34%, продукт разбавлен посторонними добавками.

При заниженной доле белка теряется пищевая ценность и биологическая польза молока, — пояснил доктор меднаук, академик РАЕН Владимир Доценко.

В пяти образцах обнаружена нежелательная микрофлора: ТМ «Лента» (АО «Консервный завод „Саранский“» из Мордовии), «Bonvida» (ОАО «Белмолпродукт» из Белгорода), «Волоконовское» (ООО «Белмолпродукт» из Белгородской области), «Ашан» и «Главпродукт» (АО «Верховский молочно-консервный завод» из Орловской области).

В сгущенных сливках «Тяжин» (ООО «Кузбассконсервмолоко» из Кемеровской области) нашли немолочные жиры.

Рекомендуется избегать сгущенки марок «Молочная страна», «Магнит», «Дивно Край», «Лента», «Bonvida», «Волоконовское», «Пионерское», «Ашан», «Главпродукт» и «Тяжин».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью