«Живые шахматы» и загадочные находки: невероятные факты о Дворцовой площади в Петебурге

Главная площадь Северной столицы хранит свои секреты, ведь она менялась вместе с городом, который только достигал своего величия.

На первый взгляд кажется, что Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге — это просто большое открытое пространство в центре города. Однако она является настоящей исторической и архитектурной жемчужиной Северной столицы, которая хранит в себе множество интересных историй и событий. И вот некоторые из них.

Как все начиналось

В 1704 году, когда на месте будущей площади была заложена Адмиралтейская верфь, для ее обороны вокруг оставили свободное пространство — так называемый гласис, где могла разместиться артиллерия в случае нападения. Со временем крепостная роль Адмиралтейства сошла на нет, и это свободное место превратилось в Адмиралтейский луг — просторный, поросший травой участок земли, где даже пасли скот и устраивали народные гулянья.

Появление Дворцовой площади

Название «Дворцовая площадь» появилось в 1766 году — в честь соседнего Зимнего дворца, главной резиденции российских императоров. В конце XVIII века вокруг площади начали появляться первые каменные здания, которые формировали ее очертания.

В 1819–1829 годах архитектор Карл Росси создал грандиозный ансамбль Главного штаба — два длинных изогнутых корпуса, соединенных триумфальной аркой с медной колесницей Славы на крыше. Этот ансамбль стал символом победы России в войне 1812 года с Наполеоном и гармонично дополнил Зимний дворец.

Исторические события

Дворцовая площадь была свидетелем многих важных событий российской истории. Здесь проходили парады и народные гуляния, а в XX веке — революционные демонстрации и штурм Зимнего дворца в 1917 году. В советское время площадь называли в честь революционера Моисея Урицкого, но после Второй мировой войны ей вернули историческое имя.

В 1924 году на площади состоялось настоящее представление. Бойцы Красной Армии и Военно-Морского флота разыграли партию «живых шахмат». В качестве фигур выступали сами солдаты. Эта игра прославилась на весь мир. Гигантской доской стало пространства главной площади города на Неве.

Историческую партию повторили через 90 лет, но в качестве фигур не было военных, а на площади появились черно-белые клетки, сообщает Петербург Центр.

Исторические находки

В 2001 году, на глубине более полуметра, реставраторы обнаружили фундамент флигеля Анны Иоанновны. Когда это был дворец высотой в три этажа. Находку изучили и закопали. Так что под слоем земли на площади есть свои секреты.

Кроме того, есть версия, что это не единственная «закопанная история» на главной площади Северной столицы. Якобы там под землей покоится точная копия Александровской колонны, которая имеет трещину.

Площадь сегодня

Сегодня площадь — пешеходная зона и одна из главных туристических достопримечательностей Петербурга. Здесь также регулярно проходят концерты, фестивали и городские праздники.