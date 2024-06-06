Жизнь в Абхазии: россиянка поделилась плюсами и минусами

Летом в Абхазию ежегодно направляются тысячи российских туристов. Некоторым из них так нравится теплый климат и близость к морю, что они решают остаться там навсегда. А спустя годы проживания могут рассказать как о плюсах, так и о минусах.

Нет языкового барьера

Большинство местного населения свободно говорит по-русски. Исключение составляют разве что жители отдаленных сел старшего поколения. Поэтому переехавшим не придется учить язык, чтобы чувствовать себя в своей тарелке.

Востребованность в профессии

В стране найдется работа для специалистов абсолютно разных сфер: от обслуживания до IT. Трудности с реализацией будут испытывать разве что экскурсоводы — их в Абхазии пруд пруди. Однако на высокую зарплату рассчитывать не приходится. Офисные сотрудники получают около 20 тысяч рублей, а доход в 30 тысяч считается выше среднего. Дополнительную прибыль местные получают со сдачи квартир или с продажи продуктов и спиртного собственного производства.

Источник фото: Legion-Media

Доступность направления

При переезде в Абхазию будет совсем ненакладно ездить в Россию, чтобы повидать родственников или оформить те или иные документы. Перемещаться туда-обратно можно на любом виде транспорта: на автомобиле, поезде или самолете. Переход границы занимает совсем не много времени.

Источник фото: Legion-Media

Отзывчивость местных

Жители Абхазии доброжелательны и всегда готовы прийти на помощь. Гостеприимство — одна из черт национального характера.

«Порой о помощи даже и просить не надо. Не знаю, как можно быть другим, когда у тебя за окном с одной стороны шумит прибой, а с другой — виднеются белоснежные пики гор», — пишет россиянка Сусанна, которая два года живет в стране, в статье для сервиса Tutu.

Проблемы с энергообеспечением

Неприятным моментом для переехавших может стать периодическое отключение электричества. Часто приходится сидеть без света час, а то и больше. Зимой напряжение в сети составляет всего 110 Вт вместо 220 Вт. Могут прервать холодное водоснабжение. А горячее водоснабжение, центральное отопление и газификация отсутствуют.

Недолгая работа общественного транспорта

Хоть общественный транспорт в стране и дешевый, работу он заканчивает уже в 20:00. Местные передвигаются на личных авто, а тем, у кого его нет, после заката приходится вызывать такси.

Источник фото: Legion-Media

Плохая медицина

Больницы в Абхазии оснащены не лучшим образом, а российские полисы ОМС там не действуют. Кроме того, в клинике вам предоставят исключительно услугу. Если понадобятся бинты или антисептик, чтобы обработать рану, придется докупать их самостоятельно в ближайшей аптеке.

Источник фото: Legion-Media