Почему Эрмитаж и Зимний дворец это не одно и то же?

Наверное, каждый петербуржец не раз гордо приводил гостей в Зимний дворец на Дворцовой площади, не подозревая, что за этим знаменитым бирюзовым зданием скрывается... Эрмитаж! Ну, или наоборот — кто-то с уверенностью говорил, что они идут в Эрмитаж, но на самом деле направлялись в Зимний дворец. Правда, как ни крути, это всё тот же музей, только с множеством корпусов и еще большим количеством путаницы в названиях!

Зимний дворец — сердце Эрмитажа

Зимний дворец — это не просто фасад на площади, а один из корпусов Государственного Эрмитажа. Но у Эрмитажа, как у истинного петербургского гиганта, есть еще несколько пристроенных зданий, таких как Малый и Большой Эрмитаж, а также Эрмитажный театр и Новый Эрмитаж. Да-да, все они как раз и образуют этот Главный музейный комплекс, и все они соединены переходами внутри. Казалось бы, всё логично, но на практике «Зимний дворец» и «Эрмитаж» могут путать даже самые опытные горожане!

Эрмитаж: от царской резиденции до музея

Изначально Зимний дворец был царской резиденцией, пока в 1917 году не стал частью Эрмитажа. Кстати, если хотите запутать гостей, расскажите им, что когда-то Зимний дворец был ещё и Музеем Октябрьской революции, но эти экспонаты были вывезены уже после Второй мировой. С тех пор это место стало тем самым символом искусства, который мы все знаем как Эрмитаж.

Так что не переживайте, если не разобрались, где Зимний дворец, а где Эрмитаж — главное, что оба эти исторических здания обязательно стоит посетить!